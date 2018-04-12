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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
12.04.2018 - 20:14, Son Güncelleme:

Yunan askerler AB gündeminden düşmüyor

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Yunan askerler AB gündeminden düşmüyor

Türkiye sınırını geçtikleri için tutuklanan ve yargı süreçleri devam eden iki Yunan askeri, Avrupa Birliği’nin (AB) gündeminden düşmüyor. Atina’nın yeni bir hamlede bulunarak konunun AB Komisyonu tarafından açıklanacak Türkiye Raporu’nda yer almasını sağlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile bir araya geldiği Varna’daki toplantının ana başlıklarından biri haline gelen konu şimdi de Avrupa Parlamentosu’nun (AP) gündemine girdi. AP’deki siyasi grupların liderlerinden oluşan Başkanlar Konferansı, konunun gelecek hafta Strasbourg’da yapılacak oturumlarda ele alınmasını kararlaştırdı.

AP’nin 17 Nisan’daki bir oturumu Yunan askerlerin durumuna ayrılacak. Özellikle aşırı sol grubun çaba gösterdiği konunun gündeme alınması, AP’nin Türkiye’den gelen, “sürecin devam ettiği ve kararı verecek olanın yargı olduğu” yönündeki mesajları görmezden geldiğini göstermesi açısından dikkat çekiyor.

AP üyelerinin oturum sırasında Türkiye’den tutuklu iki askerin durumu hakkında netleştirme talep etmeleri ve yargı sürecinin hızlandırılması çağrısında bulunmaları bekleniyor. AP’nin AB üyelerine yönelik olarak da tüm diplomatik imkânları kullanarak Türkiye’ye baskı yapma mesajı vermesi öngörülüyor.

TÜRKİYE RAPORU’NA GİREBİLİR

Türkiye, daha önce bu konudaki telkinlere kapalı olduğunu ve yargı kararının beklenmesi gerektiğini AB’ye çeşitli kanallar aracılığıyla ve üst düzeyde iletmişti. AB’nin telkinlerine karşı Ankara pozisyonunda herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bu durum da Yunanistan’ın konuyu sürekli sıcak tutması sonucunu doğurdu. İki askere ilişkin önümüzdeki günlerde gelişme yaşanmaması halinde Atina’nın yeni bir hamlede bulunarak konunun AB Komisyonu tarafından açıklanacak Türkiye Raporu’nda yer almasını sağlaması bekleniyor.

JUNCKER RİCA ETMİŞTİ

AB, iki Yunan askeri konusunda 26 Mart’ta Bulgaristan’ın Varna şehrinde yapılan toplantıda çok ısrarcı olmuştu. Özellikle Juncker, konunun üzerinde ısrarla durup birden fazla kez gündeme getirerek Erdoğan’a, “Sen büyük bir lidersin. Karda kaybolan iki asker senin için tehlike değil. Bu askerlerin 8 Nisan’daki Ortodoks Paskalyası’nı evlerinde kutlamaları çok büyük bir jest olur” demişti. Bunun üzerine Erdoğan, sert tepki gösterip 15 Temmuz sonrası bazı askerlerin Yunanistan’a kaçtığını ve iade taleplerine olumsuz yanıt verildiğini hatırlatarak, “Ben adaletten büyük değilim” ifadelerini kullanmıştı.

 

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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