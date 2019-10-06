Yumruk yumruğa
İngiliz müzik efsanesi Sir Elton John yeni kitabında bir zamanlar çok yakın olduğu Prenses Diana ile neden arasının açıldığını ve iki Hollywood yıldızının prenses için verdiği mücadeleyi anlattı.
‘Sir’ unvanı verilen efsane şarkıcı Elton John (72), “Me: Elton John” isimli otobiyografisinde 1997’de kaza sonucu ölen Prenses Diana’ya ilişkin ilginç anekdotlar kaleme aldı. John, Hollywood yıldızları Richard Gere ve Sylvester Stallone’un 1997’de kendi evinde verdiği bir yemekte yumruk yumruğa kavga ettiklerini anlattı. John, o sıralar Prens Charles ile ayrı olan Diana’nın, Richard Gere ile yakınlaşmasını hazmedemeyen Stallone’un evi öfkeli bir şekilde terk ettiğini aktardı.
KİTAP ARALARINI AÇTI
Kitapta bir zamanlar birbirlerine yakınlıklarıyla bilinen Prenses Diana ve Elton John’un arasının neden bozulduğuna dair bilgiler de bulunuyor. Ünlü müzisyen, buna neden olarak Diana’nın İtalyan tasarımcı Gianni Versace’nin çıkardığı Rock and Royalty kitabının önsözünü yazmaktan beklenmedik şekilde vazgeçmesini itiraf ediyor. Çünkü kitabın geliri AIDS hastalarına bağışlanacaktı. John, Prenses Diana’nın projeden çekilmesinin arkasında Buckingham Sarayı’nın olduğunu tahmin ediyor. Kitap İngiltere’de 15 Ekim’de raflarda yerini alacak.
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