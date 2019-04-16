YPG’nin tünel inşaatı görüntülendi
Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentinde terör örgütü PKK’nın kolu YPG unsurlarının kazdıkları hendeklere taşınan “U” şeklinde beton bloklar görüntülendi. ABD’nin örgüte silah yardımı sürerken, YPG dün Tel Rıfat’tan TSK pozisyonlarına saldırdı. Olayda can kaybı olmadı.
MARDİN’in Nusaybin ilçesine komşu Suriye’nin Haseke vilayetine bağlı Kamışlı kentindeki PKK/YPG’li teröristlerin, kazdıkları hendeklere “U” şeklinde beton bloklarla tünel yapımı sürüyor. DHA’nın haberine göre TIR’larla bölgeye bırakılan beton bloklar, ters olarak yan yana dizilip, tünel haline getirilerek, üzerleri iş makineleri kullanılarak toprakla örtülüyor.
BETON BLOK VE HENDEK
Teröristlere gönderilen beton blokların, hendeklere yerleştirilmeye devam edildiği Nusaybin’den görüntülendi. Bu arada Anadolu Ajansı (AA) da örgütün Menbiç (Münbiç) ve Aynularab (Kobani) ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarının sürdüğünü, bunlara ilaveten Türkiye sınırı hattındaki batıdan doğuya doğru Tel Abyad, Rasulayn ve Malikiyye’de de bu faaliyetini devam ettirdiğini aktardı.
TEL RIFAT’TAN SALDIRI
AA, YPG/PKK’nın, bu yolla Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği olası askeri harekâta karşı da hazırlık yaptığını belirtti. Öte yandan dün terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) konuşlu olduğu noktaya ısı güdümlü füzelerle saldırdı. Bir iş makinesi isabet aldı. TSK, can kaybı meydana gelmeyen saldırıya OBÜS atışlarıyla karşılık verdi.
YPG’YE ABD KONVOYU
Öte yandan Irak yönünden Suriye’nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesine gelen ABD konvoyu, Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Diğer taraftan DHA’nın haberine göre Nusaybin’in karşısındaki Suriye’nin Kamışlı kentinde üç gün önce gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden gelen 200 araçlık konvoyda, dorseleri kapalı TIR’lar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy, geçişi sırasında Nusaybin ilçesinden görüntülendikten sonra gözden kayboldu.
KOALİSYON DEYRİZOR’DA HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon, Suriye’nin Deyrizor kentinde hava saldırısı düzenledi. Sivil kayıplar olduğu öğrenildi. Anadolu Ajansı’nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, koalisyona ait uçaklar, Deyrizor’un Şife beldesine dün hava saldırısı düzenledi. Saldırıda üçü aynı aileden olmak üzere sivil kayıplar olduğu öğrenildi. Terör örgütü YPG/PKK, ABD desteğiyle 19 Mart’ta DEAŞ’ı Deyrizor’dan tümüyle çıkarmıştı. Kaynaklar, saldırının kimi hedef aldığının anlaşılamadığını vurguladı.
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