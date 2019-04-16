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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
16.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

YPG’nin tünel inşaatı görüntülendi

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YPG’nin tünel inşaatı görüntülendi

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentinde terör örgütü PKK’nın kolu YPG unsurlarının kazdıkları hendeklere taşınan “U” şeklinde beton bloklar görüntülendi. ABD’nin örgüte silah yardımı sürerken, YPG dün Tel Rıfat’tan TSK pozisyonlarına saldırdı. Olayda can kaybı olmadı.

MARDİN’in Nusaybin ilçesine komşu Suriye’nin Haseke vilayetine bağlı Kamışlı kentindeki PKK/YPG’li teröristlerin, kazdıkları hendeklere “U” şeklinde beton bloklarla tünel yapımı sürüyor. DHA’nın haberine göre TIR’larla bölgeye bırakılan beton bloklar, ters olarak yan yana dizilip, tünel haline getirilerek, üzerleri iş makineleri kullanılarak toprakla örtülüyor.

BETON BLOK VE HENDEK

Teröristlere gönderilen beton blokların, hendeklere yerleştirilmeye devam edildiği Nusaybin’den görüntülendi. Bu arada Anadolu Ajansı (AA) da örgütün Menbiç (Münbiç) ve Aynularab (Kobani) ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarının sürdüğünü, bunlara ilaveten Türkiye sınırı hattındaki batıdan doğuya doğru Tel Abyad, Rasulayn ve Malikiyye’de de bu faaliyetini devam ettirdiğini aktardı.

TEL RIFAT’TAN SALDIRI

AA, YPG/PKK’nın, bu yolla Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği olası askeri harekâta karşı da hazırlık yaptığını belirtti. Öte yandan dün terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) konuşlu olduğu noktaya ısı güdümlü füzelerle saldırdı. Bir iş makinesi isabet aldı. TSK, can kaybı meydana gelmeyen saldırıya OBÜS atışlarıyla karşılık verdi.

YPG’YE ABD KONVOYU

Öte yandan Irak yönünden Suriye’nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesine gelen ABD konvoyu, Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Diğer taraftan DHA’nın haberine göre Nusaybin’in karşısındaki Suriye’nin Kamışlı kentinde üç gün önce gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden gelen 200 araçlık konvoyda, dorseleri kapalı TIR’lar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy, geçişi sırasında Nusaybin ilçesinden görüntülendikten sonra gözden kayboldu.

KOALİSYON DEYRİZOR’DA HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon, Suriye’nin Deyrizor kentinde hava saldırısı düzenledi. Sivil kayıplar olduğu öğrenildi. Anadolu Ajansı’nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, koalisyona ait uçaklar, Deyrizor’un Şife beldesine dün hava saldırısı düzenledi. Saldırıda üçü aynı aileden olmak üzere sivil kayıplar olduğu öğrenildi. Terör örgütü YPG/PKK, ABD desteğiyle 19 Mart’ta DEAŞ’ı Deyrizor’dan tümüyle çıkarmıştı. Kaynaklar, saldırının kimi hedef aldığının anlaşılamadığını vurguladı.

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