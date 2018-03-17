‘YPG’nin çekildiği yerlere takviye yaptık’
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ile haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
McKenzie, Fırat Vadisi’nin güneyinde ABD öncülüğündeki koalisyon operasyonlarına destek veren, terör örgütü PYD/PKK’nın omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) bazı unsurlarının Afrin’e gittiğini, bunun da terör örgütü DEAŞ karşıtı operasyonları yavaşlattığını söyledi. McKenzie, “DEAŞ’ın ivme kazandığını söyleyemem ancak bunun yerine (DEAŞ’ın) kaçınılmaz sonu, sıradan kuvvetlerin ayrılmasından değil de bazı liderlerin kuzeye geri dönmesinden dolayı yavaşladı.
Dolayısıyla ilerlememiz yavaşladı” dedi. YPG/PKK’lı teröristlerin Afrin’e gitmesinden dolayı ABD’nin bölgede ayarlama yapıp yapmadığına ilişkin soruyu McKenzie şöyle yanıtladı: “Kendi kuvvetlerimizin güvenliğini sağlamak üzere muhtemelen hem güneye hem de Menbiç’e bazı sevkıyatlar yaptık.”
“Afrin’e giden unsurlar konusunda SDG’nin ABD ile konuşup konuşmadığını ve en son Afrin’e giden 1700 YPG/PKK’lının ABD onayıyla gidip gitmediğine” ilişkin soruya ise McKenzie, “Onlarla iyi iletişimimiz devam ediyor. Bu konuyu konuştuk ve bu tekrar konumlandırma kararı onların” yanıtını verdi.
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