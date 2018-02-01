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    YPG'den kurtulan köyden ilk kareler geldi

    DHA
    01.02.2018 - 14:30 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda stratejik Burseya Dağı'nın alınmasından sonra, PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristler, 4 yıl önce ele geçirdikleri Kastel Cindo köyünü terk etti. PKK/YPG'li teröristlerin bölgeye terk etmesine en çok sevinenler ise 4 yıldır onların tehditleri altında yaşamlarını sürdürmek zorunda olan köylüler oldu.

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    • YPGden kurtulan köyden ilk kareler...
    • YPGden kurtulan köyden ilk kareler...
    • YPGden kurtulan köyden ilk kareler...
    • YPGden kurtulan köyden ilk kareler...

    Teröristlerin bulunduğu bölgeye yaklaşık 300 metre uzaklıkta oturan ailesi baskılara dayanamayıp Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Ahmet Said, 4 yıllık sürede yaşadıkları korku dolu günleri şöyle anlattı:

    “Kendilerinin olduğunu bölgeye bizi yaklaştırmıyorlardı. Keskin nişancılar anında ateş edip ya yaralıyor ya da öldürüyordu. Biz de büyük korku yaşıyorduk. Bizim tarlalarımıza gitmemize de izin vermiyorlardı. Onun için çok büyük sıkıntı yaşıyorduk. Tarladaki ürünlerimiz toplanmadığı için kalıyordu. Burada 4 yılda yaşamadığımız kalmadı. Çok zulüm gördük, perişan olduk. Artık kurtulduk. Pazardan beri çok güzel yaşıyoruz, rahat ettik. Rahat nefes aldık. Çok mutluyuz. Çocuklarıma selam söylüyorum. Şimdi Gaziantep'te yaşıyorlar ama yakında yanıma alacağım. Teröristler tamamen temizlendikten sonra ben ve akrabalarım ailelerimizle burada olacağız. O köyde oturanları da tehditle iç taraflara götürmüşlerdi onlar da geri gelecektir."

    YPGden kurtulan köyden ilk kareler geldi

    YARALI ÖSO'LUNUN EVİNE SALDIRMIŞLAR
    Harekâtın bir an önce başarıyla bitmesini sabırsızlıkla beklediklerini anlatan Ahmet Said'in komşusu Enes Öso ise yaralı bir eski ÖSO mensubu olduğunu söyledi. Çatışmalardan sonra kaçan teröristlerin kendi evine, çocuklarını da hedef alacak şekilde üç kez roket fırlattıklarını anlatan Öso, "Evime isabet etseler de çok zarar vermediler. Çocuklarım kurtuldu. Köyümüzden ayrıldıktan sonra ÖSO'ya katıldım. Yaralanınca ayrılmak zorunda kaldım ancak iki kardeşim halen cephede savaşıyor. İnşallah başarılı olacaklar ve bu topraklar terörden kurtulacak, insanlarımız geri dönecek. Teröristler burada olduğu zamanlarda, çocuklarımız için tedirginlik içerisindeydim ama artık kurtulduk. Gelecek için ümitliyiz. Çok mutluyuz. Bir de inşallah fırsat olursa daha fazla yeri toprağımızı kurtarmak için savaşacağım" diye konuştu.

    Etiketler: Kilis , ÖSO , YPG
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