"YPG Tanrı'nın bir lütfu değil"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri"YPG Tanrı'nın bir lütfu değil"
GeriDünya "YPG Tanrı'nın bir lütfu değil"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
09.10.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

"YPG Tanrı'nın bir lütfu değil"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"YPG Tanrı'nın bir lütfu değil"

İsveç Asuri Federasyonu Başkanı Kara Hermez, "PKK'nın şubesi PYD'nin devraldığı Suriye'nin kuzeydoğu kesiminde cinayet, baskı, şantaj, çocuk askerlerin sömürülmesi ve etnik temizlik yapıyor." ifadesini kullandı.

İsveç Asuri Federasyonu Kara Hermez ülkenin en önemli gazetesi Aftonbladet için "YPG Tanrı'nın bir lütfu değildir" başlıklı makale kaleme aldı.

Hermez yazısında, "YPG'nin bölgenin umudu olduğu ve tüm etnik kökenleri birleştiren yapı kurduğunu" öne süren Sol Parti Lideri Jonas Sjöstedt'e sert cevaplar verdi.

Bölgede yakınları ve akrabaları kalanların kendileri olduğunu hatırlatan Hermez, "Sol Parti plansız ve öngörüsüz şekilde bölgedeki YPG'ye verdiği destekten sonra pişmanlık duyabilir. PKK'nın şubesi YPG'nin devraldığı Suriye'nin kuzeydoğu kesiminde, cinayet, baskı, şantaj, çocuk askerlerin
sömürülmesi ve etnik temizlik yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hermez, bölgedeki birçok insan hakları kuruluşunun YPG'nin gerçek yüzünü gösteren raporlar hazırladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"PKK Süryaniler, Araplar ve kendilerini desteklemeyen Kürtleri baskı altında tutuyor. Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt, Kürtlerin töre cinayetlerine
de karşı geldiğini ve kadın hakları meselelerinde önemli işler başardığını savunmuş. Militan Kürt gruplar, kadın hakları meselesinden istifade etmeyi öğrendi çünkü Batı'da kadın haklarına yönelik mücadele var. Batı'ya sempatik görünmek için böyle bir mücadelenin içindeler."

"YPG DEAŞ'ı yenmedi"

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı YPG'nin yenmediğini belirten Hermez, "Pek çok kişi DEAŞ'ı YPG'nin yendiğini savunuyor ama bu gerçek değil. Suriye'deki DEAŞ ile savaşın büyük kısmını Suriye ordusu gerçekleştirmiştir ancak DEAŞ'a karşı verilen savaş YPG'nin bölgede genişlemeci politikasının kılıfı olmuştur." ifadesine yer verdi.

Hermez, Sol Partinin, ülkede insan hakları konusunun en büyük savunucularından olduğu iddiasında bulunduğuna işaret ederek, "Parti ezilenlerin yanında durduğunu iddia ediyor. Asuri ve Süryanilere ,Yezidilere yapılanlar konusunda sessiz kalmaları şaşırtıcı. Süryaniler, Yezidiler ve diğer yerli halkları öldürdükleri, saldırdıkları ve baskı yaptıkları zaman PKK ve YPG'yi kınadıklarını duymadık." ifadesini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
İran, Türkiye-Irak sınırında tatbikat başlattı
WSJ: Ankara'nın YPG tepkisini Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir
Beyaz Saray, Demokratlar'ın azil soruşturmasında yer almayacak
Fahrettin Altun: Dünya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusu için hazırladığı planı desteklemeli