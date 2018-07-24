‘YPG, rejim ile Menbiç kentinin devrini görüştü’
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin Menbiç kentinin Esad rejimine devri için rejimle görüşmeler yapıyor.
Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre YPG/PKK, Menbiç’ten çekildiği iddialarına karşın, ilçedeki varlığını sürdürüyor.
Örgüt, ilçeden çıkarılması için Türkiye ve ABD’nin yürüttüğü işbirliğine karşı, Esad rejimiyle ittifakını güçlendiriyor.
AA muhabirlerinin elde ettiği bilgilere göre, örgütün SDG ismiyle Menbiç’te kurduğu sözde askeri meclis ile rejim arasında, ilçenin rejime devri için görüşmeler sıklaştı.
Örgütün Kandil’den gelen elebaşları ve rejim temsilcileri, iki hafta önce Halep’teki Baas partisi binasında bir araya gelmişti. Benzer bir görüşme üç gün önce de aynı yerde gerçekleşti. Toplantıda Esad rejimini temsilen Halep Baas Parti Temsilcisi Fadıl Cabbar, Abdullah Hüseyin ve Ahmed Gabhan’ın yanı sıra güvenlik yetkilileri de hazır bulundu.
Terör örgütü adına toplantıya sözde Menbiç askeri meclisi komutanı Muhammed Karidi, İbrahim Bennavi, Cundu’l Harameyn grubu komutanı Muhammed Guveyşi ve terör örgütünün avukatlarından Şükrü El Avni katıldı.
AZEZ’DE SALDIRI 1 ÖLÜ, 23 YARALI
Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Akterin beldesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Dün yerel yönetim binalarının bulunduğu alanda gerçekleştirilen saldırıda en az 1 sivil öldü, 23 sivil yaralandı.
AA muhabirin olay yerinden aktardığı bilgiye göre, patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda maddi hasar oluştu, bazı araçlar yandı.
Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemlerini artırırken, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri enkaz kaldırma ve yangın söndürme çalışmalarına başladı.
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