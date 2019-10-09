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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.10.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

YPG/PKK'dan Suriye Milli Ordusu mevzilerine saldırı

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YPG/PKK'dan Suriye Milli Ordusu mevzilerine saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'nın Azez ilçesinde konuşlu Suriye Milli Ordusu (SMO) mevzilerine sızma girişimi üzerine çıkan çatışmada, 1 muhalif savaşçı öldü.

Tel Rıfat ve çevresini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, dün akşam saatlerinde Azez'in güneyindeki Kefer Kaşır, Kefer Kelbin, Maranaz, Mare ve batısındaki Malikiye bölgelerindeki cephe hatlarından SMO'nun kontrol alanına sızmaya çalıştı. SMO'nun karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmalarda 1 SMO unsuru hayatını kaybederken, teröristlerin sızma girişimi engellendi.

Terör örgütünün sızma girişimine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri de terör örgütünün Tel Rıfat çevresindeki mevzilerine obüs atışları yaptı.

Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarında sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden SMO hatlarına sızma girişimlerinde bulunarak saldırılar düzenliyor.

Özgür Suriye Ordusu unsurları, geçen hafta Suriye Milli Ordusu adı altında birleştiklerini duyurmuşlardı.

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