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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.09.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

YPG/PKK Türkiye sınırında tüneller kazmaya devam ediyor

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YPG/PKK Türkiye sınırında tüneller kazmaya devam ediyor

ABD, YPG/PKK'nın bazı mevzilerini yıktığını açıklamasına karşın örgütün Türkiye sınırında kazmaya devam ettiği tüneller tehdit oluşturuyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınır hattında tünel kazmayı sürdürüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 23 Ağustos'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın bazı mevzilerini yok ettiğini duyurmuştu.

Ancak Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki sahadan elde ettiği bilgilere göre, terör örgütü, Türkiye sınırında tünel kazma ve mevzi yapma çalışmalarını da sürdürüyor.

Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı ve Malikiyye'de bu faaliyeti daha önce yürüten örgüt, halihazırda Aynularab, Tel Abyad ve Sırrin'de de yeni tüneller kazıyor.

AA'nın kazı çalışması devam eden tünellerde yaptığı yeni çekimlerde örgütün söz konusu faaliyetlerine son vermediği görülüyor.

Daha önce terör örgütü DEAŞ'ın uyguladığı taktikleri kullanan YPG/PKK, tünelleri olası askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor.

AA, YPG/PKK'nın örgütün Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülemişti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından ilçede örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.

ABD ORDUSUNUN YANITI

AA muhabiri, YPG/PKK'nın tünel kazma faaliyetlerini ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) sordu. Pentagon Sözcüsü Rebecca Rebarich, "Suriye-Türkiye sınırında YPG tahkimat ve mevzileri kaldırılırken örgütten tünelleri tahrip etmesini de isteyecek misiniz? Özellikle tünellerle ilgili planlarınız var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"ABD ve Türk askeri planı, Birleşik Ortak Operasyonlar Merkezinde (CJOC) sürüyor. Suriye Demokratik Güçleri, kuzeydoğu Suriye'de YPG olarak da bilinen Halk Koruma Birliklerinin mevzilerini imha etmeye devam ederken, bu mevzilerde görev alan YPG güçleri de çekiliyor. Bu operasyonlar, CJOC'daki planlama ile devam edecektir."

Pentagon'dan gelen yanıtta tüneller konusunda net bir ifade kullanılmaması dikkati çekti.

YÜZLERCE ASKERİ NOKTA

AA muhabirlerinin Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki sahadan derlediği bilgilere göre, örgüt kurduğu 300'den fazla askeri noktayı halen koruyor.

Mevziler ve tüneller hariç, yalnızca Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad kent merkezi ile doğu ve batısında 30 kadar noktada YPG/PKK'lı teröristler konuşlu bulunuyor.

Diğer taraftan SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın Tel Abyad'ın çevresindeki birkaç köyde askeri varlığını sözde yerel meclislere devrettiği yönündeki iddialar ise gerçeği yansıtmıyor. Örgüt, askeri üniformalarını çıkarmış çok sayıda mensubunu sözde meclislere yerleştirmiş durumda.

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