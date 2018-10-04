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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.10.2018 - 12:57, Son Güncelleme:

YPG/PKK işgalindeki Rakka'da baskı artıyor

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YPG/PKK işgalindeki Rakka'da baskı artıyor

Suriye'de YPG/PKK tarafından işgal altında bulunan Rakka'da, terör örgütünü kentten çıkarmak isteyen yerel silahlı güçler eylemlerini sürdürüyor.

Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın "kalesi" olan ve Ekim 2017'de ABD'nin hava desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçen Rakka'da, örgüt diğer bölgelerde uyguladığı baskı ve terör düzenini sürdürüyor.

Sivilleri zorla silah altına alan YPG/PKK, DEAŞ ile çatışmalar sırasında ele geçirdiği evleri, sivillere teslim etmiyor.

Örgüt, yerel meclise Rakkalılar'ı kabul etmezken, kenti "komün" adını verdiği birimlere bölerek yönetiyor.

Örgütün kentten çıkarak yönetimi yerel unsurlara devretmesini isteyen silahlı Araplar, mayıs ayından bu yana zaman zaman YPG/PKK ile çatışırken, siviller de protestolar düzenledi.

YPG/PKK, gösterilere katılan sivillere ateş açarak birçoğunu alıkoymuştu.

SUİKASTLER ARTIYOR, İNSANİ KRİZ SÜRÜYOR

Son dönemde YPG/PKK'lı teröristlere karşı faili meçhul suikastler de arttı.

Motosiklet, susturucu ve patlayıcılar kullanarak YPG/PKK'lı teröristleri hedef alan eylemlerde, geçen ay Rakka il merkezi ve Tabka ilçesinde en az 15 YPG/PKK'lı terörist öldü.

AA'ya bilgi veren yerel kaynaklar, suikastlerin bir kısmının Özgür Suriye Ordusu ile bağlantılı silahlı kişiler ve aşiretler tarafından düzenlendiğini bildiriyor.

Kaynaklar, eylemlerin bazılarının da terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücreleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtiyor.

YPG/PKK SİVİLLER ÜZERİNDE BASKISINI YOĞUNLAŞTIRIYOR

Örgüt, suikastler karşısında, Rakka il merkezinin giriş ve çıkışlarında kurduğu kontrol noktalarındaki teröristlerinin sayısını artırdı.

Rakka'da büyük bir hapishane kuran ve sık sık sokağa çıkmayı yasaklayan örgüt, sivillerin evlerine baskın yapıyor.

Terör örgütü, muhaliflerle irtibatlı oldukları bahanesiyle pek çok sivili rastgele alıkoyuyor.

ABD öncülüğündeki koalisyonun yoğun hava saldırıları sonucu neredeyse tamamı harabeye dönen kent merkezinde siviller, yıkılan evlerini yeniden inşa etmek için kendi kısıtlı imkanlarını kullanıyor.

YPG/PKK, kentte sivillere herhangi bir hizmet sağlamıyor. Başka çareleri olmadığı için evlerine dönen az sayıdaki sivil, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

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