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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.07.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

YPG/PKK çocukları savaşçı, okulları mühimmat deposu yaptı

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YPG/PKK çocukları savaşçı, okulları mühimmat deposu yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) raporu, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de okulları mühimmat deposu olarak kullandığını, en fazla çocuk savaşçının ise örgüt içinde yer aldığını ortaya koydu.

AA muhabirin ulaştığı BM Genel Sekreterinin “Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar” raporu, 20 ülkedeki savaş ve silahlı çatışma ortamlarında 2018'de devlet dışı aktörler ile devletler tarafından çocuklara yönelik ihlaller, şiddet ve cinsel şiddet olaylarıyla okul ve hastanelere yönelik saldırılara dikkati çekiyor.     

BM, raporunda geçen yıl 20 ülkede çocuklara yönelik 24 binden fazla ihlal ve şiddet olaylarını belgeledi.     

Rapora göre, devletler ve uluslararası koalisyonlara atfedilen ihlallerin sayısında “alarm veren” artış gözlemlendi.     

Savaş ve çatışma ortamlarında ölen ve sakat kalan çocukların sayısı rekor seviyelere ulaştı.     

En fazla çocuk ölümleri ve yaralanmalarının yaşandığı ülke 3 bin 62 ile Afganistan olurken, Suriye'de de hava saldırıları ve varil bombaları bin 854 çocuğun ölümüne ve yaralanmasına  neden oldu.     

Raporda yer verilen savaş ve çatışmaların yaşandığı 20 ülkede okul ve hastanelere ise binden fazla saldırı düzenlendi.     

Suriye, 225 saldırı ile okul ve hastanelerin en fazla hedef alındığı ülkelerin başında yer aldı, saldırıların çoğunu rejim ve destekçileri gerçekleştirdi, terör örgütü YPG/PKK da iki okula saldırı düzenledi.     

DEAŞ, ülkedeki diğer silahlı gruplar ile DEAŞ karşıtı koalisyon da okul ve hastaneleri hedef aldı.     

YPG/PKK OKULLARI MÜHİMMAT DEPOSU OLARAK KULLANDI     

24 okul ve hastanenin askeri faaliyetler için de kullanıldığı Suriye'de   YPG/PKK da 14 okulu  mühimmat deposu olarak kullandı.     

Geçen yıl Suriye'de en fazla çocuk savaşçı ise SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK tarafından kullanıldı, Suriye'de tespit edilen 806 çocuk savaşçıdan 313'ü örgüt bünyesinde yer aldı.     

SDG bünyesindeki çocuk savaşçıların yüzde 40'ını kız çocukları oluştururken, bunlardan 20'sinin 15 yaşının altında olduğu, 119 kız çoğunun ise aktif olarak çatışmalarda yer aldığı tespit edildi.     

El Nusra bağlantılı Heyet Tahrir Şam 187 çocuğu, Özgür Suriye Ordusu ise 170 çocuğu savaşçı olarak kullandı.     

SUUDİ ARABİSTAN 3 YILDIR BM'NİN KARA LİSTESİNDE     

Yemen'de ise ise çatışmalar nedeniyle bin 689 çocuk hayatını kaybetti ve yaralandı. Yemen'deki insan hakları ihlalleri  nedeniyle BM'nin 3 yıldır kara listesinde yer alan Suudi Arabistan ise  geçen sene çoğunluğu hava saldırılarında  729 çocuğun ölümüne ve sakatlanmasına neden oldu.     

Husiler ise 398 çocuğun ölüm ve yaralanmasından sorumlu tutuldu.     

EN FAZLA ÇOCUK SAVAŞÇI VE CİNSEL ŞİDDET VAKALARI SOMALİ'DE     

Somali ise 2 bin 300 rakamı ile çatışmalarda en fazla çocuk savaşçı kullanan ülke oldu. Somali'yi bin 947 çocuk savaşçı ile Nijerya izledi.     

Geçen yıl ayrıca çocuklara yönelik 933 cinsel şiddet vakası kaydedildi. Çocuklara yönelik cinsel şiddet ise en fazla 331 vaka ile Somali'de yaşandı. Somali'yi 277 cinsel şiddet vakası ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti takip etti.  Yaklaşık 2 bin 500 çocuk ise geçen yıl kaçırıldı. Çocukların en fazla kaçırıldığı ülke bin 609 vaka ile Somali oldu.     

Geçen aralık ayında daha önce terör örgütü DEAŞ kontrolündeki bölgelerden 46 ülke vatandaşı beş yaş altı bin 248 çocuk Suriye'nin kuzey doğusundaki kamplara getirildi.     

Irak'ta ise DEAŞ bağlantısı nedeniyle 902 çocuk gözaltında tutulmaya devam etti. Filistin'de 2014'ten beri en fazla çocuk ölümü geçen sene yaşandı

Filistin'de ise 2014'ten beri en fazla çocuk ölümü geçen sene yaşandı, 59 Filistinli çocuk İsrail-Filistin gerginliğinden kaynaklanan saldırılarda hayatını kaybetti, 2 bin 756 çocuk ise yaralandı. İsrail'de ise 6 çocuk yaralandı. 

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