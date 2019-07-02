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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.07.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

YPG/PKK, BM'deki skandalla çocukları savaştırdığını da kabul etti

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YPG/PKK, BM'deki skandalla çocukları savaştırdığını da kabul etti

Terör örgütü YPG/PKK, Birleşmiş Milletler (BM) ile imza attığı çocukları savaştırmayı bırakma eylem planıyla işlediği savaş suçunu itiraf etmiş oldu.

"SDG" ismini kullanan YPG/PKK'nın dün, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba ile BM Cenevre Ofisi'nde bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için hazırlanan eylem planına imza attığı ortaya çıktı.

Uzun süredir 11-16 yaş çocukları savaştırdığı bilinen YPG/PKK, skandal anlaşmayla bu konudaki suskunluğunu bozmuş ve durumu ilk kez kabul etmiş oldu.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA ÇOCUK SAVAŞÇILARIN FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI

Uluslararası insan hakları örgütlerinin defalarca gündeme getirdiği konu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından da belgelenmişti.

AA, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ve barınma yerlerinde ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan çocuk savaşçıların fotoğraflarını servis etmişti.

Yine 22 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Hacıhasanlı bölgesinde, hava harekatıyla imha edilen ve YPG/PKK'nın çocukları eğittiği belirlenen eğitim kampı, AA tarafından görüntülenmişti.

Yerle bir edilen kampın, 13-17 yaş çocuk savaşçıların eğitildiği merkez olduğu belirlenmişti.

YPG/PKK'nın 14 yaşındayken zorla silah altına aldığı 17 yaşındaki Yasemin Arif'in Deyrizor'daki çatışmalarda yaşamını yitirdiği 22 Ekim 2018'de öğrenilmişti.

SAVAŞ SUÇU

1949 Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmeleri, çocukların asker olarak kullanılmasını yasaklıyor.

Söz konusu sözleşmelerde "çocuk askerler" konusu, 15 yaşından küçüklerin özel olarak korunması çerçevesinde ele alınıyor. Cenevre Sözleşmelerine ek, 1977 tarihli Uluslararası Silahlı Çatışmaların Kurbanlarının Korunmasına İlişkin 1 Numaralı Protokol'de, "15 yaşına ulaşmamış çocukların düşmanca davranışların tarafı olmamaları ve özellikle silahlı kuvvetlerde yer almamaları" gerektiği belirtiliyor.

Kaybettiği örgüt elemanlarının boşluğunu çocuklarla doldurmaya çalışan örgütün işlediği bu suç, uluslararası insan hakları örgütlerince sık sık ele alınıyor.

ABD'nin Temmuz 2015'te yayımladığı İnsan Ticareti Raporu, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün yıllık raporlarında defalarca gündeme getirilen konuya ilişkin BM verileri de mevcut.

BM'ye göre YPG/PKK 2017'de 72'si kız olmak üzere en az 224 çocuğu ailelerinden koparıp sözde kamplarında eğitime alırken, 2018'de ise bu sayı 5 katına çıktı.

YPG/PKK, maddi zorluk içindeki aileleri kandırarak ya da zorlayarak çocuklarından koparıyor, 11-16 yaşındaki çocukları, sözde eğitim kamplarına götürerek bir daha aileleriyle görüştürmüyor.

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