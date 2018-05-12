YPG, PKK bağlarını görüyoruz

İNGİLİZ Büyükelçi Sir Dominick Chilcott, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘Tatlı Dil Forumu’ için gideceği ve Kraliçe 2’nci Elizabeth ile İngiltere Başbakanı Theresa May ile de görüşeceği yarınki İngiltere ziyareti öncesinde ilk kez Hürriyet’e konuştu. Chilcott, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesinde özetle şu mesajları verdi:

Türkiye ile İngiltere’nin ilişkilerini şu anda ne aşamada görüyorsunuz?

Türkiye İngiltere için vazgeçilmez bir ortak haline geldi. İngiltere’nin uluslararası olarak angaje olduğu alanlara bakarsak, bunları; yurtdışındaki İngiliz vatandaşlarının güvenliği, İngiltere’nin ulusal güvenliği ve ekonomik refahı olarak sayabiliriz. Ve bu alanların her birinde Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Bu da bizim ortaklığımızı çok değerli ve vazgeçilmez kılıyor. Türkiye’nin bizim için taşıdığı öneme ve bizim Türkiye için taşıdığımız öneme bakacak olursanız, ortaklığımızda stratejik bir boyut olduğunu görüyoruz, stratejik ortaklığa doğru gidiyoruz.

İKİ KİŞİYİ TUTUKLADIK

Terörle mücadelede İngiltere ile Türkiye arasında nasıl bir işbirliği var?

Bizim Türk hükümetinin görüşlerine çok saygımız var. Türkiye, bizim şu anda uğraşmadığımız bir PKK terörüyle uğraşıyor. Biz PKK’yı zaten uzun yıllardır terör listesine almış durumdayız. Şu anda YPG listede değil ancak naif değiliz, YPG ile PKK arasında çok yakın bağlar olduğunu görüyoruz. Fakat biz şunu yapıyoruz: Eğer İngiliz vatandaşları Suriye’ye gidip YPG saflarında savaşırlarsa bunlar İngiliz yasalarını çiğnemiş olacakları için İngiltere’ye döndüklerinde tutuklanırlar. Yani şu anda YPG ile ilgili politikalarımız Türkiye’yle aynı hizada.

Hiç bu şekilde YPG ile savaşıp İngiltere’ye döndükten sonra tutuklanan İngiliz vatandaşı var mı?

Evet şu anda iki kişi var, bunların yargılamaları hâlâ devam ediyor. Bu da İngiliz Hükümeti’nin neyi destekleyip neyi desteklemediğine dair çok açık bir mesaj taşıyor.

DARBECİLERE SEMPATİMİZ YOK

Türkiye ve İngiltere’nin Suriye politikaları arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar var?

Her ikimiz de başlangıçta Suriyelilerin, Esad rejiminden farklı bir rejimin altında daha iyi durumda olacaklarını düşünüyorduk. Ancak son zamanlarda Türkiye, sınırlarında YPG’den ve PKK’dan gelen güvenlik tehdidiyle daha çok meşgul olmaya başladı. Bizim önceliğimizse Suriye’deki iç savaşı bitirmek ve Suriye’deki DEAŞ tehdidini bertaraf etmek. Türkiye içinse PKK ve YPG’den gelen tehdit bizim için olduğundan daha büyük aciliyet taşıyor, çünkü bu tehdit Türkiye sınırının tam karşısında.

2016’daki darbe girişiminin ardından Türkiye’ye ilk üst düzey destek ziyareti İngiltere’den gelmişti. FETÖ ile mücadelede İngiltere ile Türkiye arasında nasıl bir işbirliği var?

Türk demokrasisine yapılan bu saldırı karşısında dehşete düşmüştük. Bu girişimi çok çabuk kınadık ve Avrupa Bakanımız Alan Duncan, üç gün sonra Türkiye’ye geldi. Biz İngiltere’nin, bu darbecilerin sığınabilecekleri güvenli bir yer olmasını istemiyoruz. Ancak bizim bireyler bazında harekete geçebilmemiz için elimizde geçerli kanıtlar olması gerekiyor. Bu anlamda Türk hükümetinden gelecek bilgilere ihtiyacımız var. Yani darbenin arkasındaki örgütün mensuplarına hiç bir sempati duymuyoruz, ayrıca bu darbeyi Gülencilerin yaptığına dair hiçbir şüphemiz yok.

RUSYA İLE İLİŞKİLERİ TEHDİT OLARAK GÖRMÜYORUZ

Türkiye’nin Rusya ile ilişkileri İngiltere’yi ve NATO’yu endişelendiriyor mu?

Türkiye ile Rusya arasındaki şey bir “müttefiklik” olsaydı, bu bizim için kesinlikle bir endişe olabilirdi. Ancak şu anda ben bu durumu farklı tanımlıyorum. Türkiye’nin Rusya’yla ilişkisinin iyi olması gerekiyor çünkü Rusya hem komşusu, hem de Türkiye enerji ithalatında ağırlıklı olarak Rusya’ya bağımlı. Ayrıca Rusya, Türkiye’deki meyve-sebze pazarı için önemli bir ihracat ortağı. Yani ekonomik olarak çok büyük önem taşıyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, bölgeyi ilgilendiren Suriye gibi çok önemli konularda birlikte çalışıyorlar. Ancak bu bize Türkiye’nin Batı’yla olan ilişkileri için bir tehdit gibi görünmüyor.

3 MİLYON İNGİLİZ TURİST BEKLİYORUZ

Büyükelçi Chilcott, turizm konusunda da şunları söyledi:

“Geçen sene Türkiye’ye 1.7 milyon İngiliz turist geldi. Bu sene bu rakamın 3 milyon civarında olmasını bekliyoruz. Bu sayıyı tur operatörlerinden aldık, rezervasyonlarda yüzde 70 artış olduğunu söylüyorlar, bu da rekor sayıda İngiliz turist demek. İngilizlerin Türkiye’yi tercihinde etkili birkaç başlık var. Birincisi; Türkiye’nin güvenlik alanındaki başarısı, tehlikelerin bertaraf edilmesi. Geçen yıl Türkiye’de hiç terör saldırısı olmadı. İkinci etken ise İngiltere’de yaşanan terör olayları. İnsanlar gördüler ki terör her yerde olabilir. Üçüncüsü de Türkiye’nin denizlerinin, sahillerinin güzellikleri, tarihsel birikimi, kültürü, misafirperverliği ve mutfağının lezzeti gibi unsurlar. Bir de son olarak ekonomik nedenler. İngiliz Sterlini’nin Türk Lirası karşısındaki kur farkı.”