YPG, ABD yaptırımını deliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriYPG, ABD yaptırımını deliyor
GeriDünya YPG, ABD yaptırımını deliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
10.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

YPG, ABD yaptırımını deliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
YPG, ABD yaptırımını deliyor

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde işbirliği yaptığı terör örgütü YPG’nin, Deyrizor’daki petrolü ABD’nin yaptırım uyguladığı bir şirket üzerinden Esad rejimine sattığını yazdı.

WALL Street Journal (WSJ) gazetesi, terör örgütü YPG ile Avrupa Birliği ve ABD’nin yaptırım uyguladığı Esad rejimi arasında günlük olarak gerçekleşen petrol ticaretini ortaya çıkardı. Gazetenin ABD istihbaratı ve lojistiği sağlayan kamyon şoförlerine dayandırdığı haberde, terör örgütü YPG’nin Qatirji Group adlı şirkete neredeyse her gün ham petrol sattığı, söz konusu petrolün rejime bağlı rafinerilerde işlendiği belirtildi. Haberde petrolün Suriye’nin doğusunda YPG kontrolündeki 30 km2’lik bir alandan çıkarıldığı ifade edilirken, terör örgütü DEAŞ’ın da geçmiş yıllarda aynı bölgeden petrol çıkararak aynı şirketle ticaret yaptığı kaydedildi. WSJ, “ABD ordusu Suriye’den çekilme sürecini başlatırken, söz konusu petrol satışı Suriyeli Kürtlerin yaşadığı ikilemi gözler önüne seriyor” ifadesini kullandı.

YÜZDE 70’İNE HÂKİM

ABD destekli YPG, Suriye’deki petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70’ine hâkim. AA’nın haberine göre, daha önce de terör örgütü YPG ve Esad rejiminin, petrol transferini hızlandırmak için Deyrizor’da Fırat Nehri’nin altına, Şuheyl beldesinden rejim kontrolündeki Bukris beldesine boru döşediği ortaya çıkmıştı. Esad rejimine yönelik petrol ticaretine 2011 yılında, Qatirji Group şirketine yönelik petrol ticaretine ise 2018 sonunda ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım getirilmişti. Suriye’de içsavaş boyunca petrol ihracatının rejimin ayakta kalmasında önemli rolünün olduğu biliniyor. Suriye’nin petrol üretimi günde 353 bin varilden günlük yaklaşık 25 bin varile düşmüştü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması