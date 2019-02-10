YPG, ABD yaptırımını deliyor
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde işbirliği yaptığı terör örgütü YPG’nin, Deyrizor’daki petrolü ABD’nin yaptırım uyguladığı bir şirket üzerinden Esad rejimine sattığını yazdı.
WALL Street Journal (WSJ) gazetesi, terör örgütü YPG ile Avrupa Birliği ve ABD’nin yaptırım uyguladığı Esad rejimi arasında günlük olarak gerçekleşen petrol ticaretini ortaya çıkardı. Gazetenin ABD istihbaratı ve lojistiği sağlayan kamyon şoförlerine dayandırdığı haberde, terör örgütü YPG’nin Qatirji Group adlı şirkete neredeyse her gün ham petrol sattığı, söz konusu petrolün rejime bağlı rafinerilerde işlendiği belirtildi. Haberde petrolün Suriye’nin doğusunda YPG kontrolündeki 30 km2’lik bir alandan çıkarıldığı ifade edilirken, terör örgütü DEAŞ’ın da geçmiş yıllarda aynı bölgeden petrol çıkararak aynı şirketle ticaret yaptığı kaydedildi. WSJ, “ABD ordusu Suriye’den çekilme sürecini başlatırken, söz konusu petrol satışı Suriyeli Kürtlerin yaşadığı ikilemi gözler önüne seriyor” ifadesini kullandı.
YÜZDE 70’İNE HÂKİM
ABD destekli YPG, Suriye’deki petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70’ine hâkim. AA’nın haberine göre, daha önce de terör örgütü YPG ve Esad rejiminin, petrol transferini hızlandırmak için Deyrizor’da Fırat Nehri’nin altına, Şuheyl beldesinden rejim kontrolündeki Bukris beldesine boru döşediği ortaya çıkmıştı. Esad rejimine yönelik petrol ticaretine 2011 yılında, Qatirji Group şirketine yönelik petrol ticaretine ise 2018 sonunda ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım getirilmişti. Suriye’de içsavaş boyunca petrol ihracatının rejimin ayakta kalmasında önemli rolünün olduğu biliniyor. Suriye’nin petrol üretimi günde 353 bin varilden günlük yaklaşık 25 bin varile düşmüştü.
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