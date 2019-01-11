YPG - ABD Ortadoğu’daki en tuhaf ittifak
İngiliz Times gazetesi, Ortadoğu’daki en tuhaf dostluğun ABD’nin terör örgütü YPG ile askeri ittifakı olduğunu yazdı.
Gazetenin Ortadoğu muhabiri Richard Spencer imzalı yazıda, terör örgütleri PKK ile YPG arasında aslında hiçbir fark olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın haklı olduğu ifadelerine de yer verildi. BBC Türkçe servisi, ‘Kürt savaşçıların kaderi, NATO müttefiklerini bölüyor’ başlıklı yazıdan şu bölümleri aktardı:
TRUMP KUMAR OYNADI
“Sayın Trump’ın Suriye’den çekilme kararı, YPG’nin terki anlamına geliyor. Bu nedenle YPG liderleri, kendilerini bir Türk saldırısından koruyacak bir anlaşma için aniden Şam’a gittiler. Trump, 4 aktörü de (Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin, Suriye Devlet Başkanı Esad ve YPG) zor durumda bırakarak, onların anlaşmaya varmak için ne kadar istekli olduklarını test etmeyi düşünüyor olabilir. Ancak mevcut belirsizlikte bu çok büyük bir kumar.”
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