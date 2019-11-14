Youtuber çiftle Avrupa’ya dönecek
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg (16), Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi için yelkenli yatla gittiği ABD’den yine deniz yoluyla dönecek. Thunberg, yaptığı açıklamada, ‘iklim dostu’ yolculuğunu Avustralyalı Youtuber çift Riley Whitelum ve Elayna Carausu ile gerçekleştireceğini duyurdu.
ABD’den İspanya’nın başkenti Madrid’e gerçekleştirelecek yolculukta İngiliz denizci Nikki Henderson da bulunacak. Genç iklim aktivisti Madrid’de düzenlenecek BM İklim Zirvesi’ne katılacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle