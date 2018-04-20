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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
20.04.2018 - 08:58, Son Güncelleme:

YouTube sayesinde 40 yıl sonra ailesiyle buluştu

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YouTube sayesinde 40 yıl sonra ailesiyle buluştu

Hindistan'da 40 yıldır kendisinden haber alınamayan bir kişi, görüntü paylaşım sitesi YouTube'da yayılan bir videoda fark edilmesinin ardından ailesiyle buluştu.

BBC'nin haberine göre, 1978'de 26 yaşındayken ailesine ve çevresine hiçbir şey söylemeden ortadan kaybolan Khomdram Gambhir Singh, Mumbai sokaklarında şarkı söylerken çekilen bir videosunun internette yayılmasının ardından 40 yıl sonra ailesiyle bir araya geldi.

TESADÜFEN GÖRDÜ

Singh'i internette dolaşan bir videoda tesadüfen gören erkek kardeşi Khomdram Kulachandra, "The Hindu" gazetesine verdiği demeçte, "Yeğenlerimden biri video görüntüsünü bana gösterdiğinde gözlerime inanamadım. Onu tekrar sağ göreceğimize dair tüm umutlarımızı kaybetmiştik" dedi.

Videoyu geçen ekim ayında yükleyen sokak fotoğrafçısı Firoz Shakri'nin, Sing'in halen Mumbai'de yaşayabileceği yönünde bilgi vermesi üzerine polis araştırmalarını bu kentte sürdürdü.

TREN İSTASYONUNDA BULDU

Sing'in aranması olayına bakan müfettiş Pandit Thakaray da "Onu bir tren istasyonunun önünde bulduk. Kötü bir durumdaydı, iyi değildi" dedi.

Thakaray, Hindistan ordusunda eski bir asker olan Singh'in, evlendikten birkaç ay sonra mutsuz olduğu için evden ayrıldığını ve o zamandan beri ya dilenerek ya da günlük ücretli bir işçi olarak çalışarak Mumbai'de yaşadığı bilgisini paylaştı.

Yaşlı adam bulunduktan sonra fotoğrafının ailesine gönderildiğini söyleyen Thakaray, Singh'in ailesiyle telefonda görüştüğünü ifade etti.

Uçakla Imphal kentine gönderilen 66 yaşındaki Singh, 40 yılın ardından ailesiyle bir araya geldi.

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