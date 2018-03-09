Youtube fenomeni piyanist öldü
Kanada’nın Edmunton kentinde sokaklarda piyano çalmasıyla keşfedilen ve Youtube'da dünya çapında geniş kitlelere ulaşan piyanist Ryan Arcand hayatını kaybetti. Neredeyse 30 yıldı sokakta yaşayan Arcand’ın bir bakım merkezinde ölü bulunduğu öğrenildi.
Özellikle Kuzey Amerika'da oldukça ünlü bir piyanist olan Ryan Archand'ın ölü bulunduğu açıklandı.
Edmonton şehir merkezinde 2014’te kendi yazdığı ‘Başlangıç' isimli bir parçayı çalmış, bu sırada çekilen görüntüler YouTube'da fenomen olmuştu. Görüntüler 12 milyondan fazla izlenmişti.
Yıllardır evsiz olarak yaşayan Arcand'ın ölümü başta dünya basınında büyük yankı uyandırdı.
Arcand, YouTube videosunun ardından verdiği bir röportajda, piyanoyla ilk kez yetiştirme yurdunun bodrumunda tanıştığını anlatmıştı.
Arcand’ın ölüm sebebi netlik kazanmadı.
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