Yolsuzlukları araştıran gazeteci öldürüldü bakan istifa etti

Madaric, yaptığı açıklamada, bir gazetecinin öldürülmesini kabullenemediğini belirterek, "Rahat bir şekilde bakanlık koltuğunda oturmayı imkansız olarak görüyorum." dedi.



Geçen aralık ayında Sosyal Demokrat Partinin (Smer-SD) başkanlığından da istifa eden Madaric milletvekilli olarak siyasi hayatına devam edecek. Slovakya Başbakanı Robert Fico konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bakan Madaric'in istifasının gazetecilerle dayanışma amacını taşıdığını söyledi.



Ana muhalefet Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SaS) Lideri Richard Sulik ise Madaric'in istifasını, Fico hükümetinin dağılmasının başlangıcı olarak niteledi.



NE OLMUŞTU?

Slovakya'da yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Kuciak ve kız arkadaşı 26 Ocak'ta uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Kuciak ve kız arkadaşının, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğüne inanılırken, olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak bilgi paylaşanlara 1 milyon avro verileceği duyurulmuştu.