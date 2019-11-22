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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
22.11.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Yolsuzlukla suçlanan Netanyahu, kendisine darbe yapıldığını iddia etti

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Yolsuzlukla suçlanan Netanyahu, kendisine darbe yapıldığını iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında ’rüşvet, dolandırıcılık ve güvenin ihlali’ nedenleriyle İsrail Başsavcısı tarafından 3 dava açılmasına karar verildi. Netanyahu ise kendisine darbe yapılmaya çalışıldığını iddia etti.

Başsavcı Avichai Mendelblit düzenlediği basın toplantısında dava konusunun, ne sağ ne de sol görüşlü bir politika meselesi olmadığını, kanun söz konusu olduğunda kanunu uygulama dışında herhangi bir seçeneğin bulunmadığını söyledi. Savcı Mendelblit dava öncesi soruşturma hakkında, kaynaklarının profesyonelce gözden geçirilen delil ve tanık ifadeleri üzerine kurulu olduğunu belirtti. Mendelblit konu hakkında "Altına bakmadığımız taş kalmadı" dedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise hakkında dava açılmasını ’bir darbe girişimi’ olarak yorumlayarak kendisini devirmek istediklerini belirtti. Muhalefet lideri Benny Gantz ise Başsavcı Mendelblit’e güveninin tam olduğu ve görevlerini tam bir profesyonellik, dürüstlük ve sadakat içinde yürüttüklerine emin olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında açılan davalar ’Dava Dosyası 4000’, ’2000’ ve ’1000 olarak adlandırılıyor. ’Dosya 4000’, Netanyahu İletişim Bakanı’yken Bezeq Telekom’u kontrol eden Shaul Elovich arasında gerçekleşen ve karşılıklı çıkar sağlayan ’rüşvet, dolandırıcılık ve güvenin ihlali’ suçlamalarını içeriyor. ’Dosya 2000’ ise Netanyahu’nun Başbakan olarak medya patronu Yedioth Ahronoth’tan çıkar sağladığını ve güç suistimali gerçekleştirdiğini içeriyor.

’Dosya 1000’ÿise Netanyahu’nun ve aile bireylerinin yıllarca, önemli iş adamları Arnon Milchan ile milyarder James Packer’dan pahalı puro ve şampanya içeren hediyeler alarak kamu görevini kötüye kullandığını içeriyor.

 

 

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