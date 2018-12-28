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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.12.2018 - 13:00, Son Güncelleme:

'Yolsuzluk' suçlamasından Dışişleri Bakanlığına

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'Yolsuzluk' suçlamasından Dışişleri Bakanlığına

Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, geçen yıl "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başkent Riyad'da gözaltına tutulan üst düzey isimler arasındaydı.

Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, geçen yıl ülke genelinde başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başkent Riyad'daki The Ritz-Carlton otelinde gözaltına tutulan üst düzey isimler arasındaydı.

Assaf, "Yolsuzlukla Mücadele Heyeti"nin yürüttüğü sorgulamanın ardından Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz tarafından 2 Kasım 2017'de Devlet Bakanı ve Kraliyet Danışmanı olarak atandı.

İbrahim el-Assaf, 1996’dan 2016’ya kadar 20 yıl boyunca Maliye Bakanlığı görevinde bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN'IN YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI ASSAF

Gözlemciler, ülkede birçok üst düzey pozisyonda görev alan eski Maliye Bakanı Assaf'ın "yolsuzluk suçlamasıyla" The Ritz-Carlton otelinde hapsedilmesini, "siyasi hayatının sonu" olarak değerlendirmişti.

Hapsedildiğinde "siyasi hayatının sonu" geldi denilen Assaf, dün gerçekleşen kabine revizyonu kapsamında Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in yerine atanan isim oldu.

Cubeyr'den sonra Dışişleri Bakanı olan Assaf'ın atanması ani ve hızlı bir şekilde gelişti. 20 yıl boyunca Maliye Bakanı olarak görev yaptığı esnada Assaf hakkında "kralların değişmesiyle değişmeyen bakan" yorumları yapılıyordu. Kasım 2017'de ise başkent Riyad'ın en lüks otellerinde, yolsuzluk suçlamasıyla, yüzlerce prens, iş adamı ve bakanlarla birlikte hapsedildi.

Hapsedilmesiyle beraber Assaf hakkında yapılan "değişmez" efsanesi çökmüş, krallığın en eski bakanlarından birinin siyasi yolunun sona erdiği değerlendirmesi yapılmıştı. Ancak daha sonra herhangi bir açıklama yapılmadan gizemli bir şekilde beraat etmişti.

KRALİYET AİLESİNİ ARAP BAHARI'NDAN KORUMADA ÖNEMLİ ROL OYNADI

Assaf, kraliyet ailesini, birçok Arap ülkesini kasıp kavuran, Mısır'da Hüsnü Mübarek'i, Tunus'ta Zeynel Abidin bin Ali'yi ve Libya'da Muammer Kaddafi'yi deviren Arap Baharı'ndan korumada önemli rol oynadı.

Kraliyetin talimatları gereği Assaf, 2011'den bu yana "toplumsal barışı satın almak ve Arap Baharı dalgasını önlemek" için petrol fiyatlarının yükselmesinden de istifade ederek vatandaşlar lehine on milyarlarca dolar akıttı.

Suudi Arabistan, onun döneminde tarihinin en büyük bütçesine tanık oldu, bütçe 2011 yılında yaklaşık 155 milyar dolara ulaştı. Assaf, yaptığı açıklamada, bütçenin temelde alt yapı, ekonominin canlandırılması ve eğitim için harcanacağını söyledi.

2014'ten sonra petrol fiyatlarının düşmesi, Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerinin 2015'te Yemen'deki savaşa müdahil olmasıyla düşüş başladı. Bunlar, ülkenin mali kaynaklarının büyük bir kısmını tüketti.

Ekonomi ve Planlama Bakanı Muhammed et-Tuveyciri de ekonomik reformlar yapılmazsa ülkenin 3 ila 5 yıl içerisinde iflas edeceğine ilişkin açıklamasının ardından Assaf köşeye sıkıştı. Ülkede infiale neden olan bu açıklamalar, ülke ekonomisi ve Assaf'ın izlediği mali politikayla ilgili şüphe oluşturdu.

Suudi Arabistan'ın iç meselelerini yakından takip edenler, ülke ekonomisiyle ilgili bu açıklamaların Assaf'ı Maliye Bakanlığı koltuğundan eden nedenlerden biri olarak görmektedir.

Her ne kadar kraliyet ailesinden olmasa da Assaf, prestij sahibi bürokratlardan biri olarak öne çıkıyor. Nitekim Kamu Yatırım Fonu, Emekli Sandığı, Suudi Kalkınma Fonu ve Emlak Geliştirme Fonu gibi birçok fona başkanlık yaptı, İslam Kalkınma Bankası, Dünya Bankası Grubu, Uluslararası Para Fonu ve çeşitli Arap finans kurumlarında Suudi Arabistan'ı temsil etti.

Tüm bunlardan hareketle, Cubeyr'in yerine Assaf'ın getirilmesi, ülkenin son dönemde karşı karşıya kaldığı sıkıntıların ardından işlerin yoluna koyulması için "eski muhafızın" döndüğü anlamına gelebilir.

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