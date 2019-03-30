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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
30.03.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Yolsuzluk skandalında Kanada Başbakanı Trudeau üzerindeki baskı büyüyor

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Yolsuzluk skandalında Kanada Başbakanı Trudeau üzerindeki baskı büyüyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eski Adalet Bakanı'nın SNC-Lavalin yolsuzluk skandalı hakkında yeni belgeler yayımlanmasıyla, baskı altına girdi.

Eski Bakan Jody Wilson-Raybould, hükümet yetkililerinin kendisini SNC-Lavalin şirketinin yolsuzluk vakasında soruşturulmasını engellemeye ikna etmeye çalıştığını söylüyor.

Wilson-Raybould, parlamento komisyonuna bir ses kaydı ve diğer bazı belgeler verdi.

Kamuoyuna açıklanan dosyaların, haftalardır skandalın etkilerini sınırlı tutmaya çalışan Trudeau üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

İDDİALAR NE?

SNC-Lavalin'in eski yöneticilerinin, Libya'da 2011'de devrilen Muaamer Kaddafi rejimi döneminde Libya'da ihale alabilmek için rüşvet verdiği iddia ediliyordu.

Liberal Başbakan Trudeau ise, SNC-Lavalin'in soruşturulmasını engelleyecek ve bunun yerine para cezası verilmesini sağlayacak bir karar alması için Wilson-Raybould'a, baskı yapmakla suçlanıyor.

Skandal nedeniyle Wilson-Raybould, geçen Şubat'ta istifa etmişti.

Trudeu ise suçlamaları reddediyor.

Ancak kamuoyu yoklamaları, skandalın gelecek Ekim ayında yapılacak genel seçimler öncesi, Trudeau ve hükümetine desteği sarstığını gösteriyor.

SES KAYDINDA NELER VAR?

Kamuoyuna açıklanan, 18 dakikalık ses kaydında, Wilson-Raybould ve üst düzey yetkili Michael Wernick, telefonda SNC-Lavalin soruşturması hakkında konuşuyor.

Eski Adalet Bakanı, neler konuşulduğunu tam anlamıyla kayıt altına alabilmek için Wernick'in bilgisi olmadan konuşmayı kaydettiğini ve davaya müdahale girişimlerinden kaygı duyduğunu söyledi.

Konuşmada Wernick, birçok kez başbakanın şirketin soruşturulmamasını ve anlaşmaya varılmasını istediğini söyülyor.

Trudeau ve yetkilileri, inşaat şirketinin soruşturulması halinde binlerce kişinin işinin tehlikeye girebileceğinden kaygılandıklarını vurguluyor.

Wilson-Raybould ise, görüşmenin uygunsuz olduğu ve bu konuda görüşmeye devam etmelerinin tarafsızlığına gölge düşürebileceği uyarısında bulunuyor.

Parlamentodaki soruşturma ne durumda?

Liberallerin hakimiyetindeki adalet komisyonu, amaçlara ulaşıldığını söyleyerek SNC-Lavalin skandalı hakkındaki soruşturmaya geçtiğimiz günlerde son vermişti.

Komisyonun soruşturmayı bitirmesinin ardından, Wilson-Raybould, ifadesini destekleyecek ek dosyalar sunacağını belirtti.

Muhalefet partileri, Wilson-Raybould'un, Trudeau ve yakın adamlarını SNC-Lavalin skandalına müdahale etmekle suçladığı geçen ayki ifadesinin komisyona ifade vermesini istemişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (30.03.2019)
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