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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.09.2019 - 19:51, Son Güncelleme:

Yolları kestiler... Yeniden havalimanı!

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Yolları kestiler... Yeniden havalimanı!

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protesto gösterileri düzenleyenlerin eylemleri sürüyor. Protestocular, sosyal medyadan 2-3 Eylül'de genel grev yapma çağrısında bulundu.

Sosyal medya platformları üzerinden organize olan göstericiler, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na giden demir ve karayolu ulaşımını engelleme çağrısında bulundu.

Göstericiler, havalimanı yakınındaki yolları, ateşe verdikleri barikatlarla kapattı. Bölgedeki metroları yöneten Hong Kong MTR Corps da seferlerin askıya alındığını duyurdu.

Otobüs seferlerinin de geçici olarak durdurulduğu bölgede, yolcular Asya'nın en yoğun havalimanına valizlerini taşıyarak yürüdü.

Havalimanına giden otobüsleri de engellemeye çalışan göstericiler, polislerin müdahalesiyle terminal binasından uzaklaştırıldı. Havalimanından dönen protestocular, Tung Chung bölgesindeki tren istasyonuna zarar verdi.

Hong Kong hükümeti, bazı protestocuların polise birtakım nesneler fırlattığını, havalimanına giden tren raylarına demir, taş ve tuğla yerleştirdiklerini belirtti.

63 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 43 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Protestolar nedeniyle Hong Kong’dan kalkan 26 ve bölgeye gelen 17 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Öte yandan, Hong Kong polisi, dün gece Mong Kok, Yau Ma Tei ve Prince Edward metro istasyonlarında 63 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu belirtiliyor.

Protestocular, sosyal medyadan 2-3 Eylül'de genel grev yapma çağrısında bulundu.

Kentte, hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da yerel parlamentoya sunulmuş ve tepkiler üzerine askıya alınmıştı. Protestocular, askıya alınmasını yeterli bulmadıkları tasarının tamamen geri çekilmesini talep ediyorlar.

Hong Kong'daki protestolarda polis müdahalesi
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