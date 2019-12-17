Yolculuğu ‘Birinci sınıf’tı

16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg’ün Almanya’da trene bindiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak ‘Almanya’nın kalabalık trenlerinde seyahat ediyorum’ ifadesini kullanmasına Alman trenyolu şirketi Deutsche Bahn tepki gösterdi. Deutsche Bahn, “First Class’ta otururken hizmetimizin ve ekibimizin ne kadar dost canlısı ve iyi olduğunu söyleseydiniz” ifadesiyle Greta’ya yanıt verdi. Deutsche Bahn’ın açıklamasına Twitter’dan karşılık veren Greta ise Basel ile Göttingen arası yoğunluk nedeniyle yerde oturduğunu, daha sonra kendisine oturacak yer bulabildiğini belirtti. Ünlü aktivist, trenlerin çok kalabalık olmasının trenle seyahate talebin yüksek olduğunu göstermesi bakımından harika bir sinyal olduğunu ifade etti.

İSVEÇ’E DÖNÜYOR

Atlantik Okyanusu’nda katamaranla seyahat ettiği için İspanya’daki çevre zirvesine gecikmeli katılan Greta, zirvenin sona ermesiyle ülkesi İsveç’e dönüş için yola çıkmıştı. Greta, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmek için başlattığı haftalık okul greviyle adını tüm dünyaya duyurdu.

ÜLKELER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE SINIFTA KALDI

İspanya’nın başkenti Madrid’in ev sahipliği yaptığı 25. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nın (COP25) sonuç bildirisi hayal kırıklığına neden oldu. İklim değişikliğiyle mücadelede farklı yaklaşımları olan ülkeler, küresel karbon emisyon miktarının dağılımı ve çevresel bütünlük konularındaki görüş ayrılıklarını aşamadı. Çevre örgütleri, COP25’i “başarısız bir zirve” olarak değerlendirdi ve iklim değişikliğine karşı “uyarıları dikkate almadıkları ve harekete geçmedikleri için” politikacıları suçladı.