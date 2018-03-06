Mısırlı yolcu uçak kaçırmaya çalıştı!

Mısır Hava Yolları tarafından yapılan yazılı açıklamada, 78 yolcunun bulunduğu uçağın Umman'ın başkenti Maskat'tan havalandıktan kısa bir süre sonra geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

Bir yolcunun kokpite girme teşebbüsü nedeniyle zorunlu dönüş yapıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu seferin, 4 saat rötarlı olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, uçakta gerginliğe neden olan yolcunun Ummanlı yetkililere teslim edildiği kaydedildi.

Yerel medya da ise "Mısırlı bir yolcunun uçağı kaçırmak için kokpite girmeye çalıştığı ve görevliler tarafından engellendiği" haberleri yer aldı.

İskenderiye-Kahire seferini yapan Mısır yolcu uçağı Mart 2016'da bir hava korsanı tarafından kaçırılmış, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Larnaka Havaalanı'na indirilmişti.