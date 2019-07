Yolcu bavulundan füze fırlatıcısı çıktı

Baltimore/Washington Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan olayda ismi açıklanmayan şahıs, fırlatıcının Kuveyt gezisine ait bir anı olduğunu söyledi.

Aynı şahıs orduda görevli olduğunu da açıkladı.

Havalimanı güvenlik birimlerini harekete geçiren füze fırlatıcısı, uçağın bagaj kısmına verilmek istenmişti.

Fırlatıcının güvenli şekilde ortadan kaldırılması için uzmanlarla temasa geçildiği kaydedildi.

.@TSA officers at @BWI_Airport detected this missile launcher in a checked bag early this morning. Man said he was bringing it back from Kuwait as a souvenir. Perhaps he should have picked up a keychain instead! pic.twitter.com/AQ4VBPtViG