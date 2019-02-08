Yol haritası için karargâh subayları
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye ile ABD arasında, Amerika askerlerinin Suriye’den çekilmelerini koordine edecek ‘görev gücü’ kurulduğunu açıklamasından sonra, bu gücün kimlerden oluşacağı ve nasıl çalışacağı netleşti.
Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre bu gücün, ‘askeri, istihbarat ve diplomasi’ olmak üzere üç ayağı bulunacak. Görev gücünün en önemli ayağını askeri unsurlar oluşturacak. Yetkililer, her iki ülke Genelkurmay karargâhlarında, Suriye’yle ilgili farklı alanlarda koordinasyon yapan ve yol haritası belirleyen 3-4 kişilik ‘karargâh subayları’ olduğunu hatırlattı. Kaynaklar, bu subayların bundan böyle ABD’nin çekilmesiyle ilgili ‘görev gücü’ olarak çalışacağı bilgisini verdi.
İNCİRLİK İDDİASI
Görev gücü, yapılacak karşılıklı koordinasyonla ABD askerlerinin Suriye’de farklı bölgelerden çekilmesiyle ilgili en uygun tarih ve yol haritasını belirleyerek üst kademeye sunacak. Görev gücü çekilme planını Irak üzerinden yapılması yönünde hazırlayacak. Ancak kulislerde, ABD askerlerinin Irak üzerinden çekilmesinde ciddi güvenlik riski oluşursa İncirlik’in alternatif olarak gündeme gelebileceği ileri sürülüyor.
Çekilmenin bir anda olmayacağı, zamana yayılacağı ifade ediliyor. Bu nedenle hazırlanacak yol haritasında diplomatların da devrede olabileceği belirtiliyor. İstihbarat ayağında ise her iki tarafın güvenliğini tehdit edebilecek unsurları belirleme, bunları etkisiz hale getirme ve yerel unsurları çekilmeyi olumsuz yönde etkileyebilecek tutum ve davranıştan uzak tutma öncelikli çalışmalar arasında olacak. İstihbarat birimleri, çekilmenin yapılacağı bazı alanlarda bölge güvenliğinin ve geçiş güzergâhının riskli hal almaması için halkın önde gelen isimleriyle de irtibata geçecek.
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