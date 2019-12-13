Yol çöktü, 3 otomobil içine düştü

Çin’in Xiamen şehrinde yolda meydana gelen çökme sonucu 3 otomobil çukurun içine düştü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yolu tamamen trafiğe kapatarak çalışma başlattı. Yolda çökme tehlikesinin devam ettiği belirtildi.