Yok oluş İsyanı bu kez Paris’te
İngiltere’de çevre sorunlarına dikkat çekmek için yola çıkan ‘Yokoluş İsyanı’ eylemcileri dün Fransa’nın başkenti Paris’in turistik cazibe merkezlerinden Trocadero Meydanı’nda eylem yaptı.
Dünya üzerinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan türlere işaret etmek isteyen eylemciler, Eyfel Kulesi’nin karşısında yer alan meydana kanı sembolize etmesi için 300 litre kırmızı sıvı döktü. “Altıncı büyük kitlesel ölümü durdurun” diye pankart açan grup, meydanı temizlemeden önce birkaç dakika saygı duruşunda bulundu. Geçen hafta açıklanan Birleşmiş Milletler raporunda yeryüzünde 8 milyon türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olabileceği öne sürülmüştü.
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