Yoğun iş hayatı hasta ediyor
İş dünyasının en önemli düşünürleri arasında gösterilen Stanford Üniversitesi İşletme Bölümü profesörlerinden Jeffrey Pfeffer, modern çalışma koşullarının insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini değerlendirdi.
Geçtiğimiz yıl ‘Maaş için Ölmek’ (Dying for a Paycheck) adlı bir kitap yayınlayan Prof. Pfeffer, uzun çalışma saatlerinin iş ve aile yaşamı arasında çatışma yarattığını, ekonomik güvensizliğe neden olduğunu, kişinin fiziksel ve ruh sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyor. ABD’de her yıl 120 bin çalışanın işe bağlı stres sonucu öldüğü belirtilirken, stresin her yıl iş verenlere 300 milyar dolardan fazla maliyeti olduğu öne sürülüyor. Pfeffer, “Eğer aile ve iş yaşamı arasında denge kurmanıza izin vermiyorsa çalıştığınız kurumu bırakmalısınız” diyor.
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