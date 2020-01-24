Yine komplo yine Kahtani: Önce Kaşıkçı cinayeti, şimdi Bezos’a internet korsanlığı

DÜNYANIN en zengin adamı ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos’un telefonunun Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın numarasından WhatsApp hesabına gelen bir mesajla hack’lendiğine dair iddiaları Riyad yönetimi ‘saçma’ diyerek reddetti.

Ancak Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Suudi Prensi’ne yakın bazı Suudi yetkililerin, Bezos’un telefonunun hack’lenmesi planından haberdar olduklarını yazdı. Suudi yetkililer, hack’leme operasyonunu Veliaht Prens’in eski danışmanı ve eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud el-Kahtani’nin organize ettiğini, bunun gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya yönelik daha geniş baskı kampanyasının parçası olduğunu öne sürdü. Özel siber güvenlik şirketi FTI Consulting, 1 Mayıs 2018’de Prens Muhammed bin Selman’ın WhatsApp hesabından gönderilen bir MP4 video dosyasını, Bezos’un kişisel telefonunda açmasının ardından, telefonda anormal ve olağan dışı etkinlik tespit edildiği ve sonraki aylarda büyük miktarda verinin telefondan dışa aktarıldığını belirlemişti.

ŞANTAJI AÇIKLAMIŞTI

Jeff Bezos, geçen yıl şubat ayında kaleme aldığı bir blogda, ABD’de sağ kanada yakın National Enquirer dergisinin kendisine evlilik dışı ilişkisine dair fotoğraflar yayınlamak için şantaj yaptığını öne sürmüştü. Bezos, derginin yayımcısı Amerikan Media Inc. ile Suudi hükümeti arasındaki bağlantıya işaret ederek o fotoğrafların illegal şekilde ele geçirilmiş olabileceğini belirtmişti. Bezos, daha sonra 25 yıllık eşinden boşanmış ve sevgilisi Lauren Sanchez ile birlikte olmaya başlamıştı.

KAHTANİ YARGILANMADI

Bezos’un telefonunun Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden birkaç ay önce hack’lendiği iddia ediliyor. ‘Hack’ skandalında adı yeniden gündeme gelen Kahtani’nin Kaşıkçı cinayetinin elebaşlarından olduğu öne sürülmüştü. İstanbul’a gelen 15 kişilik cinayet ekibinin daha sonra Kahtani ile temasa geçtiği belirtilmişti. Kahtani’nin bir trol fabrikasının başında olduğuna dair haberler de çıkmıştı. S. Arabistan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 idam cezası ve 3 kişiye 24 yıllık hapis cezası verildiğini açıklamıştı. Ancak görevden el çektirilen Kahtani yargılananlar arasında yer almamıştı.

BEZOS’TAN ANLAMLI PAYLAŞIM

Hack skandalının patlak vermesinin ardından Washington Post patronu Jeff Bezos, Twitter hesabında İstanbul’da katıldığı, Cemal Kaşıkçı’nın ölüm yıldönümündeki anmadan bir fotoğrafı ‘Jamal’ (Cemal) etiketiyle paylaştı. Fotoğrafta Bezos’un Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ile Kaşıkçı’nın mezar taşına elini koyduğu görülüyor.

HER ŞEY O VIP DAVETTE BAŞLADI

Suudi Veliaht Prensi Muhammed ile Jeff Bezos’un 2018 nisan ayında Hollywood’da bir davette telefon numarası alışverişi yaptıkları belirtiliyor. Film yapımcısı Brian Grazer ve eşi Veronica’nın verdiği davete eski basketçi Kobe Bryant, Disney CEO’su Bob Iger, Snapchat CEO’su Evan Spiegel, ABD Başkanı Trump’ın eski danışmanı Dina Powell gibi isimler de katılmıştı. İşte bu davetteki telefon numarası takasının ardından Suudi Prens’in hesabından Bezos’un telefonuna gelen bir mesajla hafızasının ele geçirildiği öne sürülüyor.