Yine İsrail mi? Suriye'de hareketli gece
Suriye hava savunma sistemlerinin başkent Şam yakınlarında "düşman hedeflere" ateş açtığı belirtildi. İsrail ordusu da saldırıların ardından Suriye'den uçaksavar füzesi ateşlendiğini iddia etti.
SANA haber ajansı, bazı düşman hedeflerinin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.
İngiltere Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdülrahman, "İsrail uçaklar tarafından fırlatılan füzelerin Şam'ın güneybatısında ve güneyinde bulunan Hizbullah ya da İran güçlerine ait silah depolarını hedef aldığını" söyledi.
İsrail ordusunun iddiasına göre Suriye'den saldırıların ardından uçaksavar füzesi ateşlendi. İsrail'in hava savunma sistemleri devreye sokuldu.
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