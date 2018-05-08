Yine İran'ı suçladı: 'Suriye'ye çok tehlikeli silahlar koyma çabasında'
ABD Başkan Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeyeceğini bugün açıklayacağını duyurmasının ardından, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'a karşı suçlamalarına devam etti.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve İsrail liderlerini ağırlıyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gaz konusunu ele almak üzere bugün bir araya geldi.
Liderler üçlü zirve öncesinde, baş başa görüşmeler gerçekleştirdi.
Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre üçlü zirveye katılan Netanyahu, yine İran'a karşı suçlamalar ortaya attı.
Gazetecilere konuşan Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e karşı dur duraksız saldırganlık uyguladığını ve Suriye'ye çok tehlikeli silahlar konuşlandırmaya çalıştığını öne sürdü.
''İran her gün açıkça İsrail'in yıkılıp yeryüzünden silinmesi için çağrılar yapıyor, bize karşı tam teşekkülü saldırganlık uyguluyor'' diye konuşan Netanyahu, şöyle devam etti: "'Şimdi de bilhassa İsrail'i yıkma amacıyla Suriye'ye çok tehlikeli silahlar konuşlandırmak için çabalıyor.''
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