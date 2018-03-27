Yıllardır boş zannediliyordu... İçinden mumya çıktı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriYıllardır boş zannediliyordu... İçinden mumya çıktı!
GeriDünya Yıllardır boş zannediliyordu... İçinden mumya çıktı!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
27.03.2018 - 18:42, Son Güncelleme:

Yıllardır boş zannediliyordu... İçinden mumya çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yıllardır boş zannediliyordu... İçinden mumya çıktı!

Avustralya’daki Nicholson Müzesi’nde 150 yıldır boş olduğu sanılan Mısır lahitinden 2 bin 500 yıllık mumya kalıntıları çıktı.

Avustralya'nın Sidney Üniversitesi bünyesindeki Nicholson Müzesi'nde 150 yıldır boş olduğu sanılan Mısır lahitinden 2 bin 500 yıllık mumya kalıntıları çıktı. Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Sidney Üniversitesi araştırmacıları, 150 yıldır müzede kapalı tutulan lahitin içinde mumya kalıntılarına rastladı.

Nicholson Müzesi'nden arkeolog Dr. Jamie Fraser, geçen yıl açtıkları lahitte buldukları mumyalanmış kalıntılarının yaklaşık 2500 yıl öncesine ait olduğunu açıkladı.

Yıllardır boş zannediliyordu... İçinden mumya çıktı

'İNANILMAZ DERECEDE ŞAŞIRTICI'

Sputnik'in haberine göre; Kalıntıların ayak kemikleri olduğuna işaret eden Fraser, "Daha önce Mısır mezarı hiç açmadım ama bu da ona yakın bir şeydi. Gördüğümüz şey inanılmaz derecede şaşırtıcıydı. Nefesimizi tutmaktan başka bir şey yapamadığımız bir andı" dedi.

Uzmanların, mezar soyguncuları tarafından tahrip edilen mumyanın kime ait olduğunu bulmaya çalıştığını belirten Fraser, lahitteki hiyeroglif yazılara göre, mumyanın M.Ö. 600 yıllarında yaşayan Mer-Neith-it-es adlı bir kadına ait olabileceğine dikkati çekti.

Kadının bir rahibe ya da inançlı biri olduğunu tahmin ettiklerini aktaran Fraser, ancak lahitlerdeki yazıların her zaman içindeki kişiyle ilgili olmadığı belirtti.

'KEMİKLER 30 YAŞ ÜSTÜ BİR YETİŞKİNE AİT'

Bilgisayarlı tomografi taramaları sonucu lahitteki kalıntıların bir yetişkine ait olduğunu belirlediklerini söyleyen Fraser, "Kemiklerin 30 yaş üstü bir yetişkine ait olduğunu tespit ettik. Önemli bir projeye başlamak üzereyiz. Bu lahitte kimin yattığı sorusunu yanıtlamaya çalışacağız" dedi.

Lahit, Avustralya'ya 1860'lı yıllarda Mısır ve İtalya'ya ziyarette bulunan Sir Charles Nicholson tarafından getirilmişti. Nicholson ziyaretten dönerken yanında getirdiği antik Mısır ve antik Yunan dönemine ait bazı eserleri Sydney Üniversitesine bağışlamış ve adı müzeye verilmişti. Lahit, bağışlandığında içi boş olarak kayıtlara geçirilmişti.

Nicholson Müzesi, hem Avustralya hem de Güney Yarımküre'de en büyük antik dünya koleksiyonuna ev sahipliği yapan müze olarak tanınıyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yıllardır boş zannediliyordu... İçinden mumya çıktı!

Müthiş iddia! 'Suudi Arabistan para teklif etti'

ABD’nin ‘seks gurusu’ yakalandı

Bekaretini 1.4 milyon dolara sattı