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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.10.2018 - 19:01, Son Güncelleme:

Yıllar sonra İsrail'de bir ilk: Dikkat çeken sözler

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Yıllar sonra İsrail'de bir ilk: Dikkat çeken sözler

ABD donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı USS Ross destroyeri İsrail'in güneyindeki Aşdod Limanı'na yıllar sonra demir attı.

Ashdod Net isimli sitenin haberine göre, Suriye'deki DEAŞ mevzilerine "Tomahawk" füzesi saldırısı düzenlediği bilinen ABD destroyeri son olarak 1999'da demir attığı Aşdod'a yıllar sonra yeniden demirledi.

Haberde, Hayfa Limanı'na daha önce birçok kez demirleyen destroyerde görevli personelin ikameti için Hayfa veya Aşdod kentlerinden hangisinin uygun olduğunun önceden incelendiği belirtildi.

"DERİNLİĞİ SİMGELİYOR"

Mürettebatın bölgede bulundukları süre boyunca, ülke içinde ziyaretler gerçekleştireceği ve Aşdod sakinleriyle ilişkileri güçlendirmek için bir projeye katılacağı kaydedildi.

Haberde, İsrail'deki ABD Büyükelçiliğinin perşembe günü Amerikan donanmasının 234. kuruluş yılı münasebetiyle kutlama düzenleyeceği bilgisine de yer verildi.

Habere göre, Aşdod Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Orna Hozman Bechor da ABD savaş gemilerinin Aşdod Limanı'na geri dönmesinin iki ülke ilişkilerinin derinliğini simgelediğini söyledi.

ORTAK ÇIKAR VURGUSU

Bechor, İsrail ve ABD'nin bölgede ortak çıkarları bulunduğunu bu nedenle yakın gelecekte daha fazla ABD gemisinin Aşdod'a demirlemesinin doğal olduğunu kaydetti.

Aşdod Limanı Yönetim Kurulu Başkanı, ABD'li partnerlerini ağırlamanın Aşdod Limanı için tarihi bir an olduğunu, böylece ilişkileri güçlendirmeyi ümit ettiklerini dile getirdi.

Öte yandan, İsrail'in Kanal 10 televizyonu da geminin 400 kişilik mürettebat taşıdığını bildirdi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (08.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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