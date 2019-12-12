MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriYılın kişisi Greta
GeriDünya Yılın kişisi Greta
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
12.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yılın kişisi Greta

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yılın kişisi Greta

16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg “2019 yılının kişisi” seçildi.

Thunberg, okuluna ara vererek Dünya’nın geleceği için Ağustos 2018’de küresel iklim farkındalığı kampanyası başlatmıştı. Greta’nın bu hareketi dünya çapında “İklim için Okul Boykotu” eylemlerine dönüştü ve 185 ülkede 6100 etkinlik düzenlendi. İsveçli aktivist, Birleşmiş Milletler’de devlet başkanlarına seslenmiş, ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirmişti. İskoç Collins Sözlüğü, Greta Thunberg’in eylemleri sayesinde “iklim boykotunu” 2019’un sözü ilan etmişti.

ABD BAŞKANI TRUMP VE PELOSI’Yİ GERİDE BIRAKTI

Greta, ayrıca cuma günleri iklim ve gençlik için etkinlikler düzenleyip hükümetlere 2015 Paris İklim Anlaşması’na uymaları için çağrı yapmıştı. Greta Thunberg’e Asperger Sendromu teşhisi konduğu biliniyor. Bu rahatsızlık sosyal etkileşim ve sözlü olmayan iletişimde zorluk olarak tanımlanıyor. Dergi tarafından 1927’den bu yana her yıl düzenlenen ödül için 10 aday arasında Thunberg dışında ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Kongresi’nin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bulunuyordu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle