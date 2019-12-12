Yılın kişisi Greta

Thunberg, okuluna ara vererek Dünya’nın geleceği için Ağustos 2018’de küresel iklim farkındalığı kampanyası başlatmıştı. Greta’nın bu hareketi dünya çapında “İklim için Okul Boykotu” eylemlerine dönüştü ve 185 ülkede 6100 etkinlik düzenlendi. İsveçli aktivist, Birleşmiş Milletler’de devlet başkanlarına seslenmiş, ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirmişti. İskoç Collins Sözlüğü, Greta Thunberg’in eylemleri sayesinde “iklim boykotunu” 2019’un sözü ilan etmişti.

ABD BAŞKANI TRUMP VE PELOSI’Yİ GERİDE BIRAKTI

Greta, ayrıca cuma günleri iklim ve gençlik için etkinlikler düzenleyip hükümetlere 2015 Paris İklim Anlaşması’na uymaları için çağrı yapmıştı. Greta Thunberg’e Asperger Sendromu teşhisi konduğu biliniyor. Bu rahatsızlık sosyal etkileşim ve sözlü olmayan iletişimde zorluk olarak tanımlanıyor. Dergi tarafından 1927’den bu yana her yıl düzenlenen ödül için 10 aday arasında Thunberg dışında ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Kongresi’nin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bulunuyordu.