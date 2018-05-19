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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
19.05.2018 - 13:54, Son Güncelleme:

Yılın düğünü başladı! Prens Harry ve Meghan Markle evlendi

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Dünya bugün bir kez daha bir peri masalına tanıklık ediyor. Rol aldığı Suits dizisiyle ün kazanan oyuncu Meghan Markle, Prens Harry ile Windsor’daki St George Şapeli’nde evlendi. Böylelikle Prens Harry Sussex Dükü, müstakbel eşi Meghan Markle da Sussex Düşesi oldu.

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  • İşte Prens Harry ve Meghan Markleın düğününden çarpıcı kareler
  • İşte Prens Harry ve Meghan Markleın düğününden çarpıcı kareler
  • İşte Prens Harry ve Meghan Markleın düğününden çarpıcı kareler
  • İşte Prens Harry ve Meghan Markleın düğününden çarpıcı kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Prens Harry ile nişanlandığının ilan edildiği günden bu yana nasıl bir gelinlik giyeceği merak edilen Meghan Markle, annesi Doria Ragland ile yan yana bindiği otomobilde ilk kez gelinliğiyle görüntülendi. Uzun saçlarını toplayan Meghan Markle'ın duvağındaki pırıltılı taç dikkat çekti.

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İşte Meghan Markleın gelinliği
İşte Meghan Markle'ın gelinliği

Prens Harry ise düğünün yapıldığı yere ağabeyi Prens William'la birlikte halkı selamlayarak geldi. Prens Harry ve Prens William, gelinin kiliseye gelişini bekledi.

St George Şapeli'nde Meghan Markle ve Prens Harry karşılıklı olarak evlilik yeminlerini ettiler ve ardından ikisi de "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusunu "Ediyorum" diyerek yanıtladı.

Yılın düğünü başladı Prens Harry ve Meghan Markle evlendi

Düğünü televizyonları yerine yerinde Windsor kentinde izlemek isteyenler sabah erken saatlerde şehre akın etti. Günün ilk ışıklarından itibaren yeni evli çiftin geçiş yapacağı güzergah dolmaya başladı.

Yılın düğünü başladı Prens Harry ve Meghan Markle evlendi

Oyuncu George Clooney ve eşi Amal Clooney, yine oyuncu İdris Elba, eski futbolcu David Beckham, televizyoncu Oprah Winfrey, sanatçı Elton John, oyuncu Priyanka Chopra ve tenisci Serena Williams törene katılıyor.

DÜĞÜNDEN NOTLAR

- Çiftin düğününe ise ünlü misafirler şıklıklarıyla damga vurdu. Gün boyunca devam edecek olan düğüne 2 bin 500’den fazla kişi davet edilirken misafirler şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Düğüne davet edilen ünlü isimler arasında İngiliz oyuncu İdris Elba, ABD’li televizyoncu Opray Winfrey, ünlü tenisçi Serena William, ünlü futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham yer aldı.

-Markle, Windsor’daki St George Şapeli’ne, sabahın erken saatlerinde gelip beklemeye başlayan binlerce kişinin çığlıkları arasında giriş yaptı. Öğle saatlerinde başlayan törene Kraliçe 2. Elizabeth eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’le giriş yaptı. Markle, Şapelin basamaklarını tek tek çıkarken sade ve uzun kuyruğu olan gelinliğiyle dikkat çekti.

-Meghan'ın annesi Doria Ragland ise tören esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.

MARKLE MAKYAJINI KENDİ YAPTI

-Kraliyet ailesinin bir diğer gelini Kate Middleton’un izini takip eden Meghan Markle, doğal bir makyaj tercih edeceğini ve makyajını kendi yapacağını açıklamıştı. Markle’ın gelinliğini ise tarihi Fransız moda evi Givenchy’nin sanat yönetmeni İngiliz tasarımcı Clare Waight Keller tasarladı.

-Prens Harry, müstakbel eşi Meghan Markle için kendi çizdiği bir alyans seçti. Altın yüzük, büyük bir pırlantanın etrafında iki küçük pırlanta ile süslendi. Büyük taş Harry’nin ikinci ev olarak gördüğü Bostwana’dan, küçük taşlar ise Diana’ya ait olan bir broştan geliyor. Yüzüğü kraliyet ailesinin resmi kuyumcusu olan Cleave&Company tasarladı.

-Herkesin merakla beklediği düğünde güvenlik önlemleri ise en üst seviyeye çıkarıldı. Görkemli kutlamanın güvenliğini 3 binden fazla polis sağladı. En büyük tehditler arasında terör saldırıları, Kraliyet ailesi fanatikleri ve eylemler bulunuyordu. Hafızalarda yer edecek düğün için güvenlik üst seviyeye çıkarılırken, İngiliz geleneklerine göre polislerin çoğu ateşli silah taşımadı.

 Yılın düğünü başladı Prens Harry ve Meghan Markle evlendi

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