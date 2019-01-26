Yıldızlardan çağrı: Arama durmasın
MANŞ Denizi’nde uçağı pazartesi günü radardan kaybolan 28 yaşındaki Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın arama çalışmalarının durdurulmasına dünya yıldızları tepki gösterdi.
Sala’nın eski teknik direktörü Vahid Halilhodzic, çalışmaların durdurulmasını ‘tamamen rezillik’ ve ‘mide bulandırıcı’ diye niteledi. Online platformlarda, arama-kurtarma çalışmalarının durdurulmasına karşı imza kampanyası da başlatıldı. Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Arjantin’in futbol efsanesi Diego Maradona, Manchester City’nin yıldızı Sergio Agüero, Borussia Dortmundlu Axel Witsel, ve Olympique Marsilyalı Florian Thauvin gibi yıldızlar, sosyal medyadan arama çalışmalarının devam etmesi gerektiğini açıkladı.
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