Yıldızlararası ilk ziyaretçi

Çekirdeğinin yarım kilometreden daha kısa olduğu kaydedilen ve 21/Borisov adı verilen kuyrukluyıldızın, 175 bin kilometre hızla hareket ettiği bildirildi. Güneş Sistemi içerisinden alınan görüntü 300 milyon kilometre uzaklıktan kaydedildi. 21/Borisov, kayıtlara geçen ilk yıldızlararası kuyrukluyıldız olarak biliniyor.