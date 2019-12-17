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Dünya
17.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yıldızlararası ilk ziyaretçi

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Yıldızlararası ilk ziyaretçi

Hubble Uzay Teleskobu, yabancı bir galaksiden gelen kuyrukluyıldızın görüntüsünü yayınladı.

Çekirdeğinin yarım kilometreden daha kısa olduğu kaydedilen ve 21/Borisov adı verilen kuyrukluyıldızın, 175 bin kilometre hızla hareket ettiği bildirildi. Güneş Sistemi içerisinden alınan görüntü 300 milyon kilometre uzaklıktan kaydedildi. 21/Borisov, kayıtlara geçen ilk yıldızlararası kuyrukluyıldız olarak biliniyor.

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