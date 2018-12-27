‘Yıldız gemisi’yle Mars’a yolculuk
Uzay teknolojileri şirketi SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Ay’a ve Mars’a insan taşıyacak “Starship” uzay aracının fotoğraflarını sosyal medyadan “Paslanmaz çelikten yıldız gemisi” diye paylaştı.
ABD’nin Teksas eyaletinde yapımı süren prototipin nisan ayında test uçuşu yapması planlanıyor. 9 metre çapındaki uzay aracının boyu 118 metre. İki aşamalı gövdeden oluşan uzay aracı 100 kişiyi taşıyabilecek. Musk, Mars’a ilk insanlı uçuşu 2024’te başlatmayı planlıyor.
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