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    Yıldırım'dan sahte fotoğraflara tepki: Gerçeği görmek istiyorsan Afrin'e gel

    AA
    15.02.2018 - 19:32 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısında kritik mesajlar verdi. Yıldırım "ülke yöneticileri olarak birbirimize yeterince vakit ayıramadık. Bunlar geride kaldı, yeni bir dönemdeyiz" ifadelerini kullanırken Merkel de ilişkilerden "umutlu" olduğunu kaydetti. Başbakan Yıldırım, "Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli. PKK terör örgütüdür, PYD/YPG terör örgütüdür. Aslında YPG, PYD/PKK'nın Suriye şubesidir." dedi. Basın toplantısında, terör örgütü YPG yanlısı muhabirin Afrin'de katliam olduğunu iddia ederek sahte fotoğrafları göstermesine Başbakan Yıldırım çok sert tepki gösterdi. Yıldırım, 'Propaganda yapma. O elindeki fotoğraflar sahte. Gerçeği görmek istiyorsan Afrin'e gel'' dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

    Başbakan Yıldırım, "15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimi sonrası darbecilerin yargılanması konusundaki ve memuriyetten çıkarılanlar konusundaki düşüncelerini, Sayın Merkel bizimle bir kez daha paylaştı. Almanya bir hukuk devleti, Türkiye de bir hukuk devleti. Hukuk devleti kuralları içerisinde bunların yargılamaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    Yıldırımdan sahte fotoğraflara tepki: Gerçeği görmek istiyorsan Afrine gel

    "Deniz Yücel ve diğer zanlılar, tabi ki belirli suçlamalara maruz olarak tutuklu durumdalar." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

    "Bunlar, mahkemelerin kendi kapasitesinde, yetkisinde görülüyor ve bunlardan geçmişte birkaç tanesinin mahkemesi görüldü ve gereği yapıldı. Burada da ümit ediyorum ki hukuk devleti kuralları içerisinde gereken yapılacaktır. Bize düşen mahkemeye yardımcı olmak, mahkemenin işini kolaylaştırmak, onların önünü açmak."

    Yıldırımdan sahte fotoğraflara tepki: Gerçeği görmek istiyorsan Afrine gel

    "YPG, PYD/PKK'NIN SURİYE ŞUBESİDİR"

    Yildirim, "Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli. PKK terör örgütüdür, PYD/YPG terör örgütüdür. Aslında YPG, PYD/PKK'nın Suriye şubesidir. Bunu İngiltere de söylüyor, bunu Amerikan istihbarat örgütü de söylüyor. Dolayısıyla isimleri ne olursa olsun. Bunların amacı bölgede huzur bozmak ve yeni sorun alanları oluşturmak. Bu mücadeleyi verirken dostlarımızı daha fazla yanımızda görmeyi arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

    "BİZE YALAN YANLIŞ RESİM GÖSTEREN ARKADAŞ BU GERÇEĞİ GÖRSÜN"

    Basın toplantısında, terör örgütü YPG yanlısı muhabirin Afrin'de katliam olduğunu iddia ederek sahte fotoğrafları göstermesine Başbakan Yıldırım çok sert tepki gösterdi. Yıldırım, 'Propaganda yapma. O elindeki fotoğraflar sahte. Gerçeği görmek istiyorsan Afrin'e gel'' dedi.

    Yıldırımdan sahte fotoğraflara tepki: Gerçeği görmek istiyorsan Afrine gel

    Yıldırım'ın konuşması şöyle devam etti:

    "Mülteci konusu tek başına bizim sorunumuz değil, bizim ürettiğimiz bir sorun da değil. Bu sorunların hiçbirini başlatan da biz değiliz. Biz sadece sonuçlarına katlanıyoruz." ifadelerini kullanan Yıldırım, Suriye'deki savaşı biz başlatmadık. Oradaki mülteci akını biz başlatmadık ama orada canını kurtarmaya çalışan 3,5 milyon insanı biz bağrımıza bastık, ekmeğimizi paylaştık. Bize yalan yanlış resim gösteren arkadaş bu gerçeği görsün. Ne yaptığımızı bütün dünya biliyor. Dolayısıyla alnımız ak. Yaptığımız işi biliyoruz." dedi. 

    Yıldırımdan sahte fotoğraflara tepki: Gerçeği görmek istiyorsan Afrine gel
    Gazeteci kimliği ile içeriye girdiği belirtilen YPG yanlısının isminin Armanc Agid Nerweyi olduğu öğrenildi.

    Terör örgütü yandaşlarından 3 yalan fotoğraf daha...Terör örgütü yandaşlarından 3 yalan fotoğraf daha...

    Etiketler: merkel , almanya , türkiye , son dakika
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