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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
23.05.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Yılan sokmasından dünyada her yıl en az 80 bin kişi ölüyor

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Yılan sokmasından dünyada her yıl en az 80 bin kişi ölüyor

Yılan sokması nedeniyle dünyada her gün 200 kişinin, her yıl 81 bin ila 138 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

CNN'de yer alan haberde, dünyada yılan sokmasından her gün 200 kişinin, her yıl 81 bin ila 138 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yılan sokması nedeniyle her yıl en az 400 bin kişinin de sakat kaldığı kaydedildi.

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Wellcome Trust, yılan sokmalarının herhangi bir tropikal hastalıkla karşılaştırıldığında daha fazla ölüme ve sakatlığa neden olduğunu belirtti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK VE EN GİZLİ SAĞLIK SORUNLARINDAN BİRİSİ

Yılan sokmalarından kaynaklanan insan ölümlerinin, dünyanın en büyük ve en gizli sağlık sorunlarından birisi olduğu ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yılan sokmalarının neden olduğu ölümlerin sayısını azaltma amacıyla bir yol haritası belirleyeceğini duyurdu.

DSÖ, yılan sokmalarına karşı eğitimin önemli olduğuna işaret ederek, 136 milyon dolarlık yatırımla 2030 yılına kadar ölüm ve sakatlık sayısının yarıya indirilmesinin amaçlandığı da kaydedildi.

Wellcome Trust kuruluşundan Prof. Mike Turner, yılan sokmalarının tedavi edilebilir olduğunu dile getirerek, doğru panzehire erişimle hayatta kalma şansının artırıldığını dile getirdi.

Bilim adamları ise daha güvenli, ucuz ve etkili panzehir üretmek için yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.

Dünyada 3 bin 400 civarında yılan türü bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 600'ünün zehirli olduğu sanılıyor.

Saldırılar ağırlıklı olarak Asya ve Afrika'da yaşanıyor.

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