Yılan hikayesine dönmüştü: Ve AB’den yeşil ışık

AB Komisyonu, Türkiye ile AB’nin 2016’da üzerinde anlaştığı mülteci odaklı 18 Mart mutabakatının önemli unsurları arasında yer alan ikinci 3 milyar Euro’luk yardıma onay verecek. AB Komisyonu’nun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avromopoulos, kararı çarşamba günü düzenleyeceği bir basın toplantısıyla açıklayacak.

AB’nin adımı paranın somut olarak hazır olduğu anlamına gelmiyor. Açıklamanın 26 Mart öncesinde yapılıyor olması Brüksel’in taahhütlerine bağlı kaldığını gösterme isteğinden kaynaklanıyor.

TÜRKİYE ESNEKLİK İSTİYOR

Ankara, ilk 3 milyar Euro’nun hızından çok memnun değil. Bunu da AB’ye defalarca iletti. AB ise genel işleyişe göre hızlı davrandığı görüşünde. Ödemenin yapılması konusunda ikinci dilimde de benzer söylemlerin gündeme gelmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra Türkiye’nin paranın kullanımına yönelik esneklik talebi de var. Ankara, AB tarafından sağlanan kaynağın sadece Türkiye’de bulunan Suriyelilere yönelik projeler için değil Suriye’ye dönecek olanlara yönelik projeler için de kullanılabilmesini istiyor.

ÜYE ÜLKELERDE SORUN YARATTI

AB’nin vereceği ikinci 3 milyar Euro’luk dilim üye ülkeler arasında ciddi tartışmalara neden oldu. Fransa ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler, bu miktarın tamamının AB bütçesinden karşılanmasını istedi. AB Komisyonu ise 3 milyar Euro’luk ilk yardım paketi için belirlenen kuralların ikinci 3 milyar için de geçerli olması konusunda kararlı bir duruş sergiledi. AB, ilk dilim 3 milyar Euro’nun 1 milyarlık bölümünü Birlik bütçesinden karşıladı. Geri kalan 2 milyarlık dilimi ise üye ülkeler ulusal bütçelerinden tamamladı.

ÖDEMELER BİTMEDİ

Türkiye ise bu tartışmaları izlemekle yetiniyor. Ankara’ya göre Türkiye açısından önemli olan kaynağın nasıl sağlandığı değil, ödemenin yapılması ve bunun hızlı şekilde aktarılması. AB şu ana kadar ilk 3 milyar Euro’nun tamamını sözleşmeye bağlamış olsa ödemeleri henüz tamamlamadı. 2018 tamamlanmadan önce ilk dilimin tüm ödemelerinin yapılmış olması gerekiyor.

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