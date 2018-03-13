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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerYılan hikayesine dönmüştü: Ve AB’den yeşil ışık
Dünya Yılan hikayesine dönmüştü: Ve AB’den yeşil ışık
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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
13.03.2018 - 21:26, Son Güncelleme:

Yılan hikayesine dönmüştü: Ve AB’den yeşil ışık

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Yılan hikayesine dönmüştü: Ve AB’den yeşil ışık

TÜRKİYE ile Avrupa Birliği arasında 26 Mart’ta Bulgaristan’ın Varna kentinde yapılacak zirveye eli boş gitmek istemeyen Brüksel, bir yandan vize muafiyetine yönelik teknik adımları hızlandırırken diğer yandan da mali alanda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, Türkiye ile AB’nin 2016’da üzerinde anlaştığı mülteci odaklı 18 Mart mutabakatının önemli unsurları arasında yer alan ikinci 3 milyar Euro’luk yardıma onay verecek. AB Komisyonu’nun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avromopoulos, kararı çarşamba günü düzenleyeceği bir basın toplantısıyla açıklayacak.

AB’nin adımı paranın somut olarak hazır olduğu anlamına gelmiyor. Açıklamanın 26 Mart öncesinde yapılıyor olması Brüksel’in taahhütlerine bağlı kaldığını gösterme isteğinden kaynaklanıyor.

TÜRKİYE ESNEKLİK İSTİYOR

Ankara, ilk 3 milyar Euro’nun hızından çok memnun değil. Bunu da AB’ye defalarca iletti. AB ise genel işleyişe göre hızlı davrandığı görüşünde. Ödemenin yapılması konusunda ikinci dilimde de benzer söylemlerin gündeme gelmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra Türkiye’nin paranın kullanımına yönelik esneklik talebi de var. Ankara, AB tarafından sağlanan kaynağın sadece Türkiye’de bulunan Suriyelilere yönelik projeler için değil Suriye’ye dönecek olanlara yönelik projeler için de kullanılabilmesini istiyor.

ÜYE ÜLKELERDE SORUN YARATTI

AB’nin vereceği ikinci 3 milyar Euro’luk dilim üye ülkeler arasında ciddi tartışmalara neden oldu. Fransa ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler, bu miktarın tamamının AB bütçesinden karşılanmasını istedi. AB Komisyonu ise 3 milyar Euro’luk ilk yardım paketi için belirlenen kuralların ikinci 3 milyar için de geçerli olması konusunda kararlı bir duruş sergiledi. AB, ilk dilim 3 milyar Euro’nun 1 milyarlık bölümünü Birlik bütçesinden karşıladı. Geri kalan 2 milyarlık dilimi ise üye ülkeler ulusal bütçelerinden tamamladı.

ÖDEMELER BİTMEDİ

Türkiye ise bu tartışmaları izlemekle yetiniyor. Ankara’ya göre Türkiye açısından önemli olan kaynağın nasıl sağlandığı değil, ödemenin yapılması ve bunun hızlı şekilde aktarılması. AB şu ana kadar ilk 3 milyar Euro’nun tamamını sözleşmeye bağlamış olsa ödemeleri henüz tamamlamadı. 2018 tamamlanmadan önce ilk dilimin tüm ödemelerinin yapılmış olması gerekiyor.

Türkiye’ye 3 milyar Euro AB’nin kâbusu oldu
Türkiye’ye 3 milyar Euro AB’nin kâbusu oldu

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (13.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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