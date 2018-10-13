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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
FLORIDA (İHA)
13.10.2018 - 00:50, Son Güncelleme:

Yıktı geçti... Korkutan uyarı: Ölü sayısı daha da artabilir

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Yıktı geçti... Korkutan uyarı: Ölü sayısı daha da artabilir

ABD’nin Florida eyaletini vuran Michael Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi. Federal Acil Durum Ajansı ölü sayısının artacağını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletini vuran ve daha sonra Georgia, Güney ve Kuzey Karolina eyaletlerinde de etkili olan Michael Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi. ABD’yi vuran en kuvvetli kasırgalardan biri olan Michael, hafta ortasında şiddet olarak 4 kategorisinde Florida’dayı vurmuş, daha sonra ise 2 kategorisinde Georgia eyaletini geçerken tropik fırtına seviyesine inmişti.

YİYECEK VE TEMİZ SU SIKINTISI

Micheal Kasırgası'nın Georgia eyaletinden sonra geçtiğimiz haftalarda Florance Kasırgası'nın yaşandığı ve etkilerinin halen geçmediği Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerini aşarak Virginia kıyılarından ülkeyi terk etmiş olmasına rağmen hala birçok bölgeye mevsim normallerinin üzerinde yağış getirdiği belirtildi.

Yıktı geçti... Korkutan uyarı: Ölü sayısı daha da artabilir

Fırtınanın vurduğu Florida kıyılarında yiyecek ve temiz su sıkıntısı yaşanırken, 1,5 milyona yakın kişinin elektriksiz kaldığı kaydedildi. Bölgede bulunan bir psikiyatri hastanesinde birçok hasta ve çalışanın mahsur kaldığı, hastaneye ihtiyaçların helikopterlerle ulaştırıldığı aktarıldı. Georgia’daki Sağlık ve İnsani Servisler Merkezi çalışanlarından Alex Azar, ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşılabilmesi için halk sağlığı konusunda acil durum ilan edildiğini duyurdu.

ÖLÜ SAYISI DAHA DA ARTABİLİR

Federal Acil Durum Ajansı (FEMA) yöneticisi Brock Long, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Bugün ve yarın enkazları araştırdıkça ölü sayısının artmasını bekliyorum” dedi.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper ise, yaptığı açıklamada 100 kadar kişinin acil durum ekipleri tarafından kurtarıldığını ifade ederek, bundan çok daha fazla insanın sel baskınlarına karşı tahliye edildiğini söyledi.

Michael Kasırgası, ABD’de küresel ısınma tartışmalarını da alevlendirdi. ABD’de birçok bilim adamı, kasırganın bu kadar kuvvetli olabilmesini Meksika Körfezi'nde suların mevsim normallerinin çok üstünde sıcaklıklarda olmasına bağlıyor. İnsanlar tarafından oluşturulan gazlardan meydana gelen ısının yüzde 90’ının okyanuslar tarafından emildiğini belirten Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi (NOAA), fırtınaların 100 yıl öncesinden daha ölümcül olduğunu ve bu gazların üretiminin azalmaması durumunda önümüzdeki yıllarda daha da güçlü fırtınaların gerçekleşebileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran 2017’de aldığı kararla ABD’nin küresel ısınma karşıtı Uluslararası Paris Anlaşması’ndan çekildiğini duyurmuştu.

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