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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.10.2019 - 21:31, Son Güncelleme:

"Yeşiller" sürprizi... 'Sansasyonel' ihtimal

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"Yeşiller" sürprizi... 'Sansasyonel' ihtimal

Yaklaşık 5,4 milyon seçmenin, 246 milletvekili ve senatörü belirlemek için sandık başına gittiği İsviçre'de, gelen ilk sonuçlar, İsviçre Yeşiller Partisi ve Liberal Yeşiller Partisi'nin tarihi zaferi olarak nitelendirildi.

"GfS Bern" adlı araştırma enstitüsünün sandıklardan çıkan ilk sonuçlara göre yaptığı tahminlerde, Yeşiller Partisi oyunu yüzde 13'e çıkarmayı başardı.

2015 seçimlerine göre oylarını 6 puan artıran Yeşiller Partisi, böylelikle tarihinin en büyük başarısına imza attı.

Aynı şekilde bir önceki seçimlerde yüzde 4,6 oy alan Liberal Yeşiller Partisi'nin bu seçimde yüzde 7,6'ya ulaşacağı belirtildi.

Seçimler öncesi her iki partinin yüzde 18 civarı oy alacağı tahmin ediliyordu.

YİNE BİRİNCİ PARTİ

Göçmen karşıtlığıyla bilinen ve minarelerin yasaklanmasında rolü olan İsviçre Halk Partisi (SVP) ise 3,8 puan oy kaybetmesine rağmen, seçimlerden yine birinci parti olarak çıkmayı başardı. 2015'te yüzde 29,4 oy alan SVP'nin oyları bu seçimde yüzde 3,8 düşerken; bir önceki seçimlerde yüzde 18,8 ile ikinci parti olan Sosyal Demokrat Partisi (SP) de seçimlerde 2,3 puan oy kaybetti.

Uzmanlar, parlamento tarafından seçilen 7 bakandan oluşan Federal hükümete, Yeşiller'in bu seçimlerde üye sokma ihtimalini "sansasyonel" olarak değerlendiriyor. Yeşiller, daha önce hükümette temsil edilecek oyu alamamıştı.

GfS Bern Direktörü Yardımcısı Lukas Golder, İsviçre basınına yaptığı açıklamada, "Başta ülkenin Fransızca konuşulan bölümünde olmak üzere, Yeşiller'in olağanüstü kazanımları gerçek bir sürpriz. Ayrıca Liberal Yeşiller de beklenenin çok üzerinde oy aldı." diye konuştu.

Öte yandan İsviçre vatandaşlarının, 200 kişilik Federal Meclis (Halk Meclisi) ile 46 kişilik Kantonlar Meclisi üyelerini belirmek için oy kullandığı seçimlerde, resmi sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

SEÇİM SİSTEMİ KARIŞIK

Nüfusu 8,4 milyon olan İsviçre, karmaşık siyasi yapısı ve seçim sistemi nedeniyle 50 yıldan uzun süredir koalisyon hükümetlerince yönetiliyor. Federal hükümet, parlamento tarafından seçilen 7 bakandan oluşuyor.

İsviçre Konfederasyon Başkanları ise parlamento tarafından 7 kişilik kabine içinden seçiliyor ve bir yıl görev yapıyor.

Resmi adı "İsviçre Konfederasyonu" olan İsviçre'nin temelini oluşturan konfederasyon, 13. yüzyılın sonunda kuruldu ve 1499'dan beri bağımsızlığını koruyor.

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