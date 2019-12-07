Yeşiller: Madımak failleri Almanya’da soruşturulsun

Faillerden en az dokuzunun Almanya’da yaşadığı gerekçesiyle yapılan başvuruda, hükümetin bu kişilerin Türkiye’de mahkûm olduğunu belirten cevabına dikkat çekildi. Başvuruda, faillerin ceza çekmemek için Almanya’ya sığındıkları, savcılığın, yabancı ülkelerde işlenmiş suçları da soruşturmakla yükümlü olduğu vurgulandı. Bu vakada çifte cezalandırmanın söz konusu olmadığı, faillerin Türkiye’ye iade edilmedikleri gibi, Almanya’da da yargılanmadıkları, bu nedenle Almanya’da sorgulanabilecekleri kaydedildi. 2 Temmuz 1993’te Sivas’taki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli yakılmış, iki otel çalışanıyla birlikte 35 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye, Almanya’ya sığınan saldırganların iadesini istemiş, ancak Almanya iade talebini bugüne kadar reddetmişti.