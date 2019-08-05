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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BERLİN
05.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeşiller: Bölgeye asker gönderilebilir

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Yeşiller: Bölgeye asker gönderilebilir

Hermüz Boğazı’nda İran’ın İngiliz bandıralı tankere el koymasıyla tırmanan gerilim, Almanya’da “Körfez’e asker gönderelim mi” tartışmasına yol açtı.

Alman kamuoyu Körfez’e Alman savaş gemisi gönderilmesine karşı. Almanların yüzde 59’u ülkelerinin Körfez’de askeri katılımına karşı çıkıyor. Sadece yüzde 28’i yana. Ancak Yeşiller Eşbaşkanı Robert Habeck, gerekirse Almanya’nın Körfez’e asker göndermesinin düşünülebileceğini söyledi. “Passauer Neue Presse Gazetesi’ne konuşan Habeck, “Eğer tüm diplomatik yollar tükenirse, gerilimi düşürmeye katkısı ve açık hukuksal dayanağı olursa, Almanya’nın bir Avrupa Misyonuna katılmasını düşünebiliriz. Avrupa dünya politikasında söz sahibi olmalı” dedi. 

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