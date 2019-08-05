Yeşiller: Bölgeye asker gönderilebilir
Hermüz Boğazı’nda İran’ın İngiliz bandıralı tankere el koymasıyla tırmanan gerilim, Almanya’da “Körfez’e asker gönderelim mi” tartışmasına yol açtı.
Alman kamuoyu Körfez’e Alman savaş gemisi gönderilmesine karşı. Almanların yüzde 59’u ülkelerinin Körfez’de askeri katılımına karşı çıkıyor. Sadece yüzde 28’i yana. Ancak Yeşiller Eşbaşkanı Robert Habeck, gerekirse Almanya’nın Körfez’e asker göndermesinin düşünülebileceğini söyledi. “Passauer Neue Presse Gazetesi’ne konuşan Habeck, “Eğer tüm diplomatik yollar tükenirse, gerilimi düşürmeye katkısı ve açık hukuksal dayanağı olursa, Almanya’nın bir Avrupa Misyonuna katılmasını düşünebiliriz. Avrupa dünya politikasında söz sahibi olmalı” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle