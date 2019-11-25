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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
25.11.2019 - 19:19, Son Güncelleme:

'Yeşil Kasa' şoku: 'Paha biçilemez' mücevherler çalındı

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'Yeşil Kasa' şoku: 'Paha biçilemez' mücevherler çalındı

Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Dresden kentinde, Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonlarından birisini barındıran Yeşil Kasa (Grünes Gewölbe/Green Vault) Müzesi, sabaha karşı soyuldu.

Yeşil Kasa şoku: Paha biçilemez mücevherler çalındı

Barok döneminden kalma mücevher ve eserlerin bulunduğu müzeye giren soyguncular, her biri 37 parçadan oluşan 3 elmas set çaldı. Sette yakut, zümrüt ve safir işli parçalar da bulunuyordu.

Müze yetkilileri ve polis, çalınan parçaların toplam değerini hesaplamaya çalıştıklarını açıkladı.

Dresden Müzeler Müdürü Marion Ackermann, müzedeki 10 elmas setten 3'ünün çalındığını belirtti ve mücevherler için "Paha biçilemez, onların değerini hesaplamak imkansız" dedi.

Daha erken saatlerde Alman Bild gazetesi, çalınan tarihi mücevherlerin değerinin 1 milyar Euro'yu bulabileceğini yazmıştı.

Hırsızları arama çalışmaları sürüyor. Soygunun ardından müze ziyarete kapatıldı.

Müzedeki koleksiyon, 18. yüzyılda Saksonya'yı yöneten Elektör "Güçlü August" tarafından oluşturulmuştu.

Eski Saray içinde bulunan müzeye Yeşil Kasa denmesinin nedeni, bazı bölümlerinin bakır taşı yeşiline boyanmış olması

SOYGUN NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Pazartesi sabahı yerel saatle 5:00 civarı, bölge itfaiyesine yangın ihbarı geldi. Müze yakınındaki bir güç dağıtım şebekesinde çıkan yangının, müzenin alarm sistemini devre dışı bırakmak için çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Alman basını hırsızların, zemin kattaki bir pencerenin demir parmaklıklarını bükerek küçük bir aralık oluşturduklarını ve müzeye buradan girdiklerini duyurdu.

Müzedeki en değerli tarihi parçalar bu kattaydı.

Dresden Müzeler Müdürü Ackermann, müzede gece bekçisi bulunduğunu söyledi.

Polis güvenlik kamerası görüntülerinin ğincelendiğini ve karanlıkta iki kişi göründüğünü açıkladı. Ancak polis soygunda daha çok kişinin rol almış olduğunu düşünüyor.

Yeşil Kasa şoku: Paha biçilemez mücevherler çalındı

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