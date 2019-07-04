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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
04.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeryüzünün en sıcak haziranı

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Yeryüzünün en sıcak haziranı

Avrupa merkezli Copernicus İklim Değişikliği Servisi, geçen ayın yeryüzünde kayıtlara geçen en sıcak haziran ayı olduğunu açıkladı.

Rapora göre, geçen ay Avrupa genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin ortalama 2 derece üzerinde ölçüldü. Ayın son günlerinde özellikle Fransa, Almanya ve İspanya’da sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıktı. Fransa’da 45.9 dereceyle ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık ölçülürken, İspanya’da sıcaklığın 40 dereceyi bulması nedeniyle orman yangınları görülmüştü. Küresel olarak Haziran 2019, bir önceki en sıcak ay olan Haziran 2016’ya göre yaklaşık 0.1 derece daha sıcak geçti.

ŞANLIURFA 45.4 DERECEYİ GÖRDÜ

Türkiye ise son 48 yılın en sıcak haziran ayını geçirdi. Bu yıl haziran ayında ortalama sıcaklık 23.4 derece ölçülürken daha önceki yıllarda haziran ayı ortalaması 21.3 dereceydi. En yüksek sıcaklık 45.4 derece ile 27 Haziran’da Şanlıurfa Ceylanpınar’da ölçüldü.

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