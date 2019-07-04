Yeryüzünün en sıcak haziranı
Avrupa merkezli Copernicus İklim Değişikliği Servisi, geçen ayın yeryüzünde kayıtlara geçen en sıcak haziran ayı olduğunu açıkladı.
Rapora göre, geçen ay Avrupa genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin ortalama 2 derece üzerinde ölçüldü. Ayın son günlerinde özellikle Fransa, Almanya ve İspanya’da sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıktı. Fransa’da 45.9 dereceyle ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık ölçülürken, İspanya’da sıcaklığın 40 dereceyi bulması nedeniyle orman yangınları görülmüştü. Küresel olarak Haziran 2019, bir önceki en sıcak ay olan Haziran 2016’ya göre yaklaşık 0.1 derece daha sıcak geçti.
ŞANLIURFA 45.4 DERECEYİ GÖRDÜ
Türkiye ise son 48 yılın en sıcak haziran ayını geçirdi. Bu yıl haziran ayında ortalama sıcaklık 23.4 derece ölçülürken daha önceki yıllarda haziran ayı ortalaması 21.3 dereceydi. En yüksek sıcaklık 45.4 derece ile 27 Haziran’da Şanlıurfa Ceylanpınar’da ölçüldü.
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