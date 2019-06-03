Yerel seçimin ikinci turu için Yunan halkı tercihini yaptı
Yunanistan’da halk, bölge valileri ve belediye başkanlarını belirleyecek yerel seçimlerin ikinci turu için dün sandık başına gitti.
Ülkede 6 bölge valisi ve 219 belediye başkanının belirlenmesi için yapılan seçimlerde ilk turda en yüksek oyu alan iki aday yarıştı, seçimlere katılım yüzde 42 oldu. Başbakan Aleksis Çipras’ın lideri olduğu Radikal Sol Koalisyon’un (SYRİZA) adayları ikinci turda varlık gösteremezken, ana muhalefetteki Yeni Domokrasi’nin (ND) desteklediği adaylar ipi göğüsledi. Başkent Atina’da ND’nin adayı Kostas Bakoyanis yüzde 65 ile sandıktan birinci çıkarken, SYRİZA’nın adayı Nasos İliopulos yüzde 35’de kaldı. Atina’nın da içinde bulunduğu Attika Bölgesi’nde ND’nin adayı Yorkgo Patulis yüzde 66 ile bölge valisi seçildi. Selanik Belediye Başkanlığı için ise ND’nin adayı ve ND’li bağımsız aday yarıştı. Bağımsız aday Kostas Zervas yüzde 68 ile kazandı. SYRİZA’nın adayı ilk turda elenmişti.
Çipras, 26 Mayıs’taki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 24 oranında oy alarak ND’nin 9.5 puan gerisinde kalmıştı. Yerel seçim sonuçları, Yunan başbakanı için 7 Temmuz’da yapılacak erken genel seçimler öncesi üst üste ikinci yenilgi oldu.
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