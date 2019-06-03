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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
03.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yerel seçimin ikinci turu için Yunan halkı tercihini yaptı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yerel seçimin ikinci turu için Yunan halkı tercihini yaptı

Yunanistan’da halk, bölge valileri ve belediye başkanlarını belirleyecek yerel seçimlerin ikinci turu için dün sandık başına gitti.

Ülkede 6 bölge valisi ve 219 belediye başkanının belirlenmesi için yapılan seçimlerde ilk turda en yüksek oyu alan iki aday yarıştı, seçimlere katılım yüzde 42 oldu. Başbakan Aleksis Çipras’ın lideri olduğu Radikal Sol Koalisyon’un (SYRİZA) adayları ikinci turda varlık gösteremezken, ana muhalefetteki Yeni Domokrasi’nin (ND) desteklediği adaylar ipi göğüsledi. Başkent Atina’da ND’nin adayı Kostas Bakoyanis yüzde 65 ile sandıktan birinci çıkarken, SYRİZA’nın adayı Nasos İliopulos yüzde 35’de kaldı. Atina’nın da içinde bulunduğu Attika Bölgesi’nde ND’nin adayı Yorkgo Patulis yüzde 66 ile bölge valisi seçildi. Selanik Belediye Başkanlığı için ise ND’nin adayı ve ND’li bağımsız aday yarıştı. Bağımsız aday Kostas Zervas yüzde 68 ile kazandı. SYRİZA’nın adayı ilk turda elenmişti.

Çipras, 26 Mayıs’taki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 24 oranında oy alarak ND’nin 9.5 puan gerisinde kalmıştı. Yerel seçim sonuçları, Yunan başbakanı için 7 Temmuz’da yapılacak erken genel seçimler öncesi üst üste ikinci yenilgi oldu.

 

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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